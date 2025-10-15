Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: "Nu mai poate" - Antena Sport

Închide meniul
Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: "Nu mai poate"

Liga 1

Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: “Nu mai poate”

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 13:59

Decizia oficială luată de FCSB în cazul lui Vlad Chiricheș. Becali i-a transmis clar: Nu mai poate

Vlad Chiricheş, după un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Vlad Chiricheș are un sezon slab la FCSB, iar Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vea în primul 11. La câteva zile distanţă de la afirmaţia făcută, clubul a luat totuşi o decizie surprinzătoare. Vlad Chiricheş a fost introdus pe lista UEFA!

După accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, FCSB caută soluţii pentru postul de fundaş central. Cum oficialii bucureşteni au dreptul din partea UEFA să facă o modificare în lotul pentru meciurile din Europa League, chiar dacă a început competiția, Chiricheş a fost introdus şi are şanse să joace în Europa din nou pentru FCSB.

În acest context, Mihai Popescu a fost eliminat de pe lista UEFA, iar Vlad Chiricheș îi ia locul.

Cum l-a criticat Gigi Becali pe Vlad Chiricheş: “El nu mai poate să joace”

Gigi Becali a declarat recent că Vlad Chiricheş are şanse minime să mai joace pentru FCSB. “Face ce vrea el. Eu contractul îl respect. Dacă vrea să rămână, să rămână, dar noi trebuie să respectăm echipa. Pe jucător îl respect respectându-i contractul. Dar noi nu putem încurca echipa. E cuminte. Altcineva dădea din mâini, înjura. I-am spus lui MM că mi-e rușine să vorbesc cu el. Chiricheș e altceva, e alt om, nu poți să vorbești cu el așa… E un om respectabil, am făcut niște lucruri mari cu el. Dar el nu mai poate să joace. Păi, mă cert cu Chiricheș pentru bani? Niciodată! Am luat pe el zece milioane”, a spus Becali. În lipsa lui Mihai Popescu, pe lângă Chiricheş, FCSB se mai poate baza pe Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac.

