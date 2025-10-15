"Victoria dă dependență". David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat - Antena Sport

Închide meniul
“Victoria dă dependență”. David Popovici a revăzut cum a câștigat aurul la Singapore și a spus răspicat

Andrei Nicolae Publicat: 15 octombrie 2025, 13:38

Comentarii
David Popovici, la aeroportul din Otopeni / Profimedia

David Popovici a participat din nou la un eveniment al companiei de software UiPath, care este deținută de către Daniel Dines, unul dintre cei mai bogați români. În Dubai, campionul de la natație a rememorat una dintre cursele “de aur” pe care le-a avut în vară la Singapore, după care a vorbit despre cum vede el succesul și ce sfat le-ar da tinerilor.

Campionul olimpic de la Paris 2024 este ambasador UiPath, iar acum câteva săptămâni a fost prezent la un alt eveniment alături de Dines, dar în Las Vegas. Acum, Popovici și-a făcut din nou apariția alături de al cincilea cel mai bogat român din lume și a vorbit în fața mulțimii.

David Popovici, un nou discurs despre victorie

Pe ecranele de la GITEXT Global, David a detaliat cum simte el victoriile, în momentul în care a fost arătat una dintre cursele sale din vară de la Singapore. În Asia, Popovici a cucerit medalia de aur atât în proba de 100 de metri, cât și în cea de 200 de metri. Ulterior, înotătorul de 21 de ani i-a îndrumat pe cei tineri să nu aștepte un anumit moment pentru succes, ci pur și simplu să facă ce simt.

Trebuie să admit: victoria e o senzație ce dă dependență. A fost foarte emoționant pentru mine. Acesta e un video de la Campionatele Mondiale de acum trei luni și asta a venit la un an după ce am cucerit aurul olimpic, practic atingând orice bornă pe care mi-am propus-o.

(n.r. întrebat cum vede el succesul) Ca să fie mai simplu pentru mine, îmi place să mă gândesc la succes ca la o orchestră. Dacă ai un instrument care sună prea tare, nu va fi o muzică frumoasă. Așa că am nevoie de toate aspectele pe care le-ai menționat: antrenamente, mentalitate, nutriție. Trebuie să fie toate sincronizate.

Ce aș vrea să las tinerei generații și copiilor care mă admiră e: chiar poți să o faci, nu e nimic ce te oprește, cât timp ai oameni lângă tine și instrumente îndeajuns de bine. E doar o chestiune de a decide și de a nu aștepta pentru momentul perfect, ci a sări. Asta încerc să transmit“, a spus Popovici.

1 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: "Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru" 2 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: "O mare dezamăgire!" Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 3 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: "O fac public" 4 "Să zică direct că nu e nevoie de mine!" Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
