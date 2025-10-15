Gigi Becali scapă de plata a peste 100.000 de euro. Patronul de la FCSB, ajutor de la FIFA - Antena Sport

Gigi Becali a primit o veste extrem de proastă în momentul în care Mihai Popescu s-a accidentat în timpul partidei de la națională dintre România și Austria. Latifundiarul din Pipera nu este nevoit însă să acopere el costurile operației și salariul jucătorului în perioada în care lipsește, pentru că el s-a “rupt” în timpul acțiunii naționalei.

FIFA va fi cea care va acoperi banii pentru întreaga situație a lui Popescu, o procedură pe care forul mondial a aplicat-o recent și cu un jucător de top din Premier League. Așa cum As.ro a anunțat în exclusivitate, fundașul central are ruptură de ligamente încrucișate și va fi nevoit să stea pe bară în jur de șase luni.

Un singur motiv de bucurie pentru Becali după accidentarea lui Popescu

Mihai Popescu urmează în viitorul apropiat să se opereze la clinica Villa Stuart din Roma, la același doctor care s-a ocupat și de Mihnea Rădulescu. Costurile operației și deplăsării în Italia ajung la 20.000 de euro, toți banii fiind acoperiți de FIFA, potrivit gsp.ro.

Forul se va ocupa și de salariul pe care urmează să îl încaseze fundașul în perioada în care stă pe bară. În cazul în care jucătorul va absenta undeva la șase luni, având un salariu lunar de 15.000 de euro, atunci FIFA va mai achita încă 90.000 de euro. Astfel, s-ar ajunge la un total de 110.000 de euro, sumă finală care depinde de cât de mult va sta pe bară jucătorul de 32 de ani.

În Premier League s-a întâmplat același lucru pe care îl experimenează FCSB în prezent. Yoane Wissa s-a accidentat la un meci al RD Congo, iar banii vor fi acoperiți de FIFA, nu de Newcastle.