Gigi Becali a anunţat ce transfer va mai face la FCSB, în afară de aducerea lui Lukas Zima: "În rest avem dubluri" - Antena Sport

„Încă nu am început discuțiile cu Petrolul, am avut alte probleme. Am văzut ce a apărut, că dăm nu știu cât, noi nu avem buget mare pentru a aduce un portar. 500.000 este o sumă foarte mare, este cam dublu față de cât putem să oferim. O să discutăm, dacă nu se poate, sunt o puzderie de portari în Europa. Uitați-vă la Siegrist, care a ajuns în România prin cineva care îl cunoștea și apără foarte bine”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Andrei Vlad îşi încheie contractul cu FCSB în iarna acestui an. Campioana României se află în căutarea unui portar de rezervă, în condiţiile în care lui Vlad nu i se va prelungi înţelegerea.

Târnovanu, care este şi titularul postului de portar la echipa naţională, şi-a asigurat deja prezenţa în primul 11 al campioanei României la meciurile din campionat şi din Europa League. Becali a precizat că Târnovanu va evolua şi în meciul cu Gloria Buzău, care se va disputa duminică, de la ora 21:00. FCSB – Gloria Buzău va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.