Gigi Becali sparge gaşca! L-a sunat pe Gino Iorgulescu şi s-au înţeles: "Îl votez!" Ce promisiune i-a făcut şeful LPF - Antena Sport

Pe 13 noiembrie este Adunarea Generală Extraordinară a LPF, iar cluburile vor vota un nou statut LPF. Iniţial, la actualul statul erau propuse spre votare două puncte: unul care îi permite lui Gino Iorgulescu să candideze din nou şi un altul care spune că cineva poate candida la șefia LPF doar dacă a activat timp de 5 ani neîntrerupt în conducerea unui club din Lga 1! Acest punct îl scotea practic pe Dani Coman din cursa pentru şefia LPF. După o discuţie între Gino Iorgulescu şi Gigi Becali, şeful LPF i-a transmis că va renunţa la această modificare.

“Eu am vorbit cu Gino și astăzi. Eu am fost primul care a fost împotrivă, dar am zis așa. Pe mine nu mă interesează Liga sau Federația. Pe mine mă interesează ca la Ligă și la Federație să nu se pună anomalii în statut. Dacă votăm niște anomalii sau niște nebunii, înseamnă că ne facem de râs. Ne facem de râs ca oameni. I-am zis ‘Gino, eu te-am propus, eu te-am votat. Mai multe mandate? Da. Dacă ești capabil și te votează lumea, da, că e democratic, dar ca să ai cinci ani vechime ca să poți candida, asta e o anomalie și o tâmpenie care ține de demnitatea noastră. Eu am o vârstă, vrei să-mi pătezi demnitatea’. Și a zis că scoatem asta. Eu o să trimit un om acolo și o să voteze numărul de mandate. La Federație cum au făcut? De ce să-ți limitezi mandatele? Aici nu e vorba despre conducerea țării. E o chestie care pe mine nu mă deranjează, nu-mi face nici bine, nici rău”, a declarat Becali pentru digisport.ro.

Prin urmare, patronul FCSB a mărturisit că la următoarele alegeri el îi va da credit tot lui Gino Iorgulescu.

“Da (n.r. îl votează pe Gino Iorgulescu). Cine e mai bun? Dacă pot să-l ajut pe un prieten și nu mă deranjează… Eu n-am nevoie de Ligă. Cine să aducă mai mulți bani? De unde să aducă mai mulți bani? Contractul de drepturi TV e semnat. Dacă vrei mai mulți bani, peste cinci ani putem să facem o coaliție și să aducem mai mulți bani”, a mai spus Gigi Becali.

Meme Stoica a vrut alianţă cu Rapid

Gigi Becali a povestit că Meme Stoica l-a sunat pentru a face o înţelegere împotriva lui Gino.