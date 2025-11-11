Mihai Rotaru a răbufnit în scandalul momentului: "Mi-au jignit inteligența!" - Antena Sport

Cluburile din Liga 1 fac scandal după ce Gino Iorgulescu vrea să-l scoată din cursa pentru şefia LPF pe Dani Coman. Dinamo, Rapid, Botoşani şi Universitatea Craiova fac front comun! De la ce a plecat nemulţumirea cluburilor amintinte?

Mai exact, în Adunarea Generală Extraordinară a LPF, care va avea loc pe 13 noiembrie, Gino Iorgulescu intenționează să propună modificarea statutului LPF, astfel încât el să-şi poată asigura un nou mandat. Nu este însă tot! El vrea să introducă şi o modificare care să îi permită scoaterea lui Dani Coman din cursă: „Să aibă cel puțin 5 ani neîntrerupți de experiență în conducerea unei structuri sportive care activează în domeniul fotbalului, la nivel de Liga 1″. Aceasta este cerinţa, pe care Coman nu ar putea să o îndeplinească!

Mihai Rotaru s-a alăturat patronilor din fotbal care îl critică pe Gino Iorgulescu.

„În momentul în care am citit subiectele de pe ordinea de zi, m-am simțit jignit. Mi-au jignit inteligența. Nu suntem de acord cu 80 la sută din ce e pe ordinea de zi. Inteligența mea a zis ceva: «Bă, nu e în regulă». Acelea sunt condiții de a duce mai departe unicul conducător. Nu ne aliniem la politica de partid. Din păcate, din fericire, am avut alte priorități în ultimele zile, nu știu exact cum se poziționează ceilalți. Am spus clar, votăm împotrivă. Suntem 100% împotrivă. Sunt poate 2-3 puncte cu care suntem de acord, dar nu sunt în legătură cu alegerile”, a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport 1.