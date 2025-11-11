Gigi Becali a eliminat Craiova din cursa pentru titlu după numirea lui Coelho: "Mirel Rădoi câștiga" - Antena Sport

Numirea lui Filipe Coelho pare să fie una pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul a declarat că se temea mai mult de Mirel Rădoi, care – dacă ar fi rămas – lua campionatul!

”Eu n-am socializări, rețele, nu mă interesează, dar voi trebuie să le știți, că le cercetați, eu doar le simt. Eu nu știu, eu nu mă pricep, spun doar ce simt. Eu simt că Mirel Rădoi câștiga campionatul, dar acum simt că nu mai câștigă. Eu spun ce simt, nu am făcut facultate de Harvard”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost timp de 7 ani secundul lui Paulo Bento la naţionala Coreei de Sud şi, mai apoi, la cea a Emiratelor Arabe Unite.

Coelho a fost antrenor principal, printre altele, la echipele portugheze Leixoes şi Casa Pia. Casa Pia poate fi urmărită în Liga Portugal, competiţie transmisă în direct în AntenaPLAY. În ultima etapă Casa Pia a scos un egal în prelungiri cu echipa lui Mourinho, Benfica. Mourinho a fost un car de nervi.