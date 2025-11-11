Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a eliminat Craiova din cursa pentru titlu după numirea lui Coelho: "Mirel Rădoi câștiga" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a eliminat Craiova din cursa pentru titlu după numirea lui Coelho: “Mirel Rădoi câștiga”

Gigi Becali a eliminat Craiova din cursa pentru titlu după numirea lui Coelho: “Mirel Rădoi câștiga”

Radu Constantin Publicat: 11 noiembrie 2025, 23:33

Comentarii
Gigi Becali a eliminat Craiova din cursa pentru titlu după numirea lui Coelho: Mirel Rădoi câștiga

Gigi Becali şi Mirel Rădoi - Hepta

Numirea lui Filipe Coelho pare să fie una pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul a declarat că se temea mai mult de Mirel Rădoi, care – dacă ar fi rămas – lua campionatul!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Eu n-am socializări, rețele, nu mă interesează, dar voi trebuie să le știți, că le cercetați, eu doar le simt. Eu nu știu, eu nu mă pricep, spun doar ce simt. Eu simt că Mirel Rădoi câștiga campionatul, dar acum simt că nu mai câștigă. Eu spun ce simt, nu am făcut facultate de Harvard”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost timp de 7 ani secundul lui Paulo Bento la naţionala Coreei de Sud şi, mai apoi, la cea a Emiratelor Arabe Unite.

Coelho a fost antrenor principal, printre altele, la echipele portugheze Leixoes şi Casa Pia. Casa Pia poate fi urmărită în Liga Portugal, competiţie transmisă în direct în AntenaPLAY. În ultima etapă Casa Pia a scos un egal în prelungiri cu echipa lui Mourinho, Benfica. Mourinho a fost un car de nervi.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Observator
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
Fanatik.ro
Fugarul Sorin Oprescu vrea să pună poprire pe conturile Spitalului Universitar. Suma neașteptată pe care o cere fostul primar
23:19
VideoJurnal Antena Sport | Pasiunea Denisei Golgotă, gimnasta care a concurat la Mondial
23:15
Gigi Becali sparge gaşca! L-a sunat pe Gino Iorgulescu şi s-au înţeles: “Îl votez!” Ce promisiune i-a făcut şeful LPF
23:12
VideoJurnal Antena Sport | Fosta handbalistă Ana Maria Tănăsie a născut o fetiţă şi a descoperit kempo-ul
23:08
VideoJurnal Antena Sport | Scandalul pariurilor de la Metaloglobus zguduie fotbalul românesc
22:55
VideoJurnal Antena Sport | Veste bună pentru tricolori înaintea meciului crucial cu Bosnia
22:44
Mihai Rotaru a răbufnit în scandalul momentului: “Mi-au jignit inteligența!”
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 5 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 6 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România