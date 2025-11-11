Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: "Nu putea să stea în picioare!" - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!”

Radu Constantin Publicat: 11 noiembrie 2025, 19:00

Mihai Stoica, în timpul meciului dintre FCSB şi Midtjylland, 7 noiembrie 2024 -Profimedia

Cum FCSB a făcut un nou regulament, după ce Gigi Becali a invocat probleme disciplinare, Meme Stoica a povesit un moment halucinant! Un fotbalist a venit băut la antrenament, iar antrenorul a decis ca el să nu fie amendat!

Totul s-a întâmplat în perioada în care Victor Pițurcă era antrenorul echipei. Președintele FCSB a spus că tehnicianul a trecut cu vederea situaţia, dar a cerut ca acesta să nu intre la antrenament.

“Am avut un jucător. Dacă vă spun numele nu o să vă vină să credeți. A venit la un antrenament dimineață și nu putea să stea în picioare. Un jucător la care nimeni nu se poate gândi vreodată. Pițurcă era antrenor, l-a văzut, s-a făcut că nu-l vede. Le-a zis: ‘Nu-l lăsați să iasă la antrenament. Trimiteți-l să facă bazin, saună…’. A trecut cu vederea. Astea se întâmplă. Sunt tineri, mai scapă și ei câteodată”, a povestit Mihai Stoica la Prima Sport.

Un titular a fugit din cantonamentul FCSB-ului

Legat de indiscplină, Mihai Stoica a declarat că Ngezana va plăti o amendă pentru faptul că a fugit din cantonamentul campioanei.

“Ngezana după meciul cu U Cluj a ieșit din hotel. Gigi m-a întrebat pe cine poate să știe în Cluj? I-am zis că doar pe Djokovic. Habar nu am dacă s-a întâlnit cu Djokovic. La ce oră s-a întors? La o oră matinală. Ngezana a venit la micul dejun. Da, asta e varianta.

Nu au existat jucători să nu facă d-astea. Atât de inconștient să fii? Trebuie să vii mai devreme, să nu știe nimeni că ai plecat. Clar că va plăti amenda. El nu mai e jucătorul din primele două sezoane”, a declarat Meme.

