Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid - Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1

Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 28 noiembrie 2025, 16:05

Comentarii
Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30). Liderul deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1

Rapid - Csikszereda / SPORT PICTURES

Rapid București deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1 și primește pe teren propriu vizita nou promovatei Csikszereda. Partida de pe stadionul Giulești este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea alb-vișinie vine după o serie de trei victorii consecutive pe teren propriu, 3-1 cu Farul Constanța, 4-1 cu Unirea Slobozia și 2-0 contra celor de la FC Argeș.

Rapid – Csikszereda LIVE TEXT (20:30)

După succesul cu scorul de 2-0 din tur, Rapid București vrea să repete victoria de la Miercurea Ciuc, în jocul care deschide etapa cu numărul 18 din Liga 1.

Gruparea antrenată de Costel Gâlcă vine în urma unui eșec dureros suferit în Gruia, împotriva celor de la CFR Cluj. În același timp, giuleștenii au trei victorii la rând pe teren propriu.

Ciucanii au câștigat în ultima etapă de campionat, scor 2-1 cu Unirea Slobozia, dar sunt în continuare în zona roșie a clasamentului, cu un total de 16 puncte în 17 jocuri.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile:

Rapid: Aioani – Onea, Kramer, Bolgado, Bădescu, Grameni – Hromada, Dobre, T. Christensen, Petrila – Koljic. Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, D. Ciobotariu, Braun, Vulturar, Cr. Manea, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor, Baroan. Absenți: K. Keita (suspendat) / Pașcanu, Borza, G. Gheorghe, Drilon Hazrollaj, Borisav Burmaz, D. Mendes (accidentați). Antrenor: Costel Gâlcă

Csikszereda: Pap – Paszka, Celic, Hegedus, Ferenczi – Vegh, Szilagyi – Ceara, Bodo, Jebari – Eppel. Rezerve: M. Simon, Toth, Kajan, Andrezly, Dusinszki, Palmes, Csuros, Szalay, Gergely, Bloj, Bakos, Szabo. Absenți: Szilard Vereș (suspendat). Antrenor: Robert Ilyeș

Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 gradVremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Observator
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
15:41
Mircea Lucescu nu merge la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Motivul selecționerului
15:23
LIVE VIDEOAu început antrenamentele în Marele Premiu din Qatar! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
15:03
Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali: “Dacă se întâmplă asta, e gata”
14:42
“Soarele va răsări curând peste echipa lui Cristi Chivu”. Un campion mondial are încredere totală în român
13:59
Marius Șumudică a răbufnit după ce l-a văzut pe Vali Crețu: “Dacă eram antrenor la FCSB, azi l-aș fi dat afară”
13:17
Iran boicotează tragerea la sorți a Cupei Mondiale. Președintele federației n-a primit viză de SUA
Vezi toate știrile
1 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 4 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 5 Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League 6 Steaua Roșie – FCSB 1-0. A patra înfrângere a campioanei în 5 meciuri în grupă! Gazdele, victorie în 10 oameni
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând