Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali: "Dacă se întâmplă asta, e gata" - Antena Sport

Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali: "Dacă se întâmplă asta, e gata"

Liga 1

Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali: “Dacă se întâmplă asta, e gata”

Dan Roșu Publicat: 28 noiembrie 2025, 15:03

Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali: Dacă se întâmplă asta, e gata

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

FCSB are parte de un sezon mult sub aşteptări, cel puţin în comparaţie cu precedentul în care a câştigat titlul şi a ajuns până în optimile Europa League.

În în această stagiune, lucrurile stau rău atât în campionat, cât şi în Europa. În acest moment, roş-albaştrii sunt pe 10, la cinci puncte distanţă de primul loc de play-off, ocupat de Farul.

Scenariul negru pentru FCSB lansat de Gigi Becali

Pentru FCSB, urmează chiar duelul cu marinarii, în deplasare, iar Gigi Becali susţine că un eşec ar compromite definitiv şansele echipei sale la un loc de play-off.

“Eu nu mai cred în echipa asta. E prima dată în 25 de ani când spun că nu mai am încredere. Joci cu Petrolul, cea mai slabă echipă, şi nu o baţi.

Păi o baţi pe Farul? Păi dacă pierzi cu Farul, e gata. Nu are perspective echipa, nu joacă nimic”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

FCSB, pe locul 31 în clasamentul grupei de Europa League

FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Europa League în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.

În urma acestui rezultat, FCSB e pe locul 31 în grupa principală, cu 3 puncte acumulate după primele 5 meciuri disputate.

