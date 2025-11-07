Gigi Becali a anunţat că o vedetă de la FCSB e OUT! "E mingea la el şi o dă la adversar" - Antena Sport

Gigi Becali l-a criticat din nou pe Adrian Şut, jucător pe care în trecut îl considera indispensabil pentru FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că mijlocaşul va trece pe bancă măcar pentru câteva meciuri, doar pentru a se trezi.

Nu se pune problema ca mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane să ajungă pe lista neagră a lui Becali. În cele 22 de meciuri adunate în acest sezon, Şut a marcat un gol şi a oferit şi două pase decisive.

Gigi Becali îl scoate din primul 11 pe Adrian Şut

“E mingea la el şi o dă la adversar. Uitaţi-vă să vedeţi faza de la primul gol, e de la el. E mingea la el şi o dă la adversar. Pur şi simplu, vezi doamne, el a vrut să paseze. După aia, printre picioare, apoi s-a jucat cu ea şi a pierdut-o pe mijlocul terenului. Nu ştiu ce se întâmplă cu el.

(n.r. L-aţi ameninţat cu banca pe Şut?) Acum o să ia banca, gata. E bine că revine Olaru, o să intre Lixandru acum. Nu mă debarasez de Şut, nu renunţ la el, doar că trebuie să stea puţin pe bancă, atât.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Gigi Becali mai crede în calificare

Gigi Becali nu şi-a pierdut încrederea în echipa sa, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Basel. Formaţia din Elveţia s-a impus cu 3-1, iar campioana României a ajuns la trei înfrângeri la rând în Europa League, singurul succes fiind cel din prima etapă, de pe terenul lui Go Ahead Eagles.