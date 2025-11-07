Gigi Becali a anunţat că o vedetă de la FCSB e OUT! "E mingea la el şi o dă la adversar" - Antena Sport

Gigi Becali l-a criticat din nou pe Adrian Şut, jucător pe care în trecut îl considera indispensabil pentru FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că mijlocaşul va trece pe bancă măcar pentru câteva meciuri, doar pentru a se trezi.
Nu se pune problema ca mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane să ajungă pe lista neagră a lui Becali. În cele 22 de meciuri adunate în acest sezon, Şut a marcat un gol şi a oferit şi două pase decisive.
Gigi Becali îl scoate din primul 11 pe Adrian Şut
“E mingea la el şi o dă la adversar. Uitaţi-vă să vedeţi faza de la primul gol, e de la el. E mingea la el şi o dă la adversar. Pur şi simplu, vezi doamne, el a vrut să paseze. După aia, printre picioare, apoi s-a jucat cu ea şi a pierdut-o pe mijlocul terenului. Nu ştiu ce se întâmplă cu el.
(n.r. L-aţi ameninţat cu banca pe Şut?) Acum o să ia banca, gata. E bine că revine Olaru, o să intre Lixandru acum. Nu mă debarasez de Şut, nu renunţ la el, doar că trebuie să stea puţin pe bancă, atât.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
Gigi Becali mai crede în calificare
Gigi Becali nu şi-a pierdut încrederea în echipa sa, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Basel. Formaţia din Elveţia s-a impus cu 3-1, iar campioana României a ajuns la trei înfrângeri la rând în Europa League, singurul succes fiind cel din prima etapă, de pe terenul lui Go Ahead Eagles.
“De ce să nu cred în calificare? Cred pentru că îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală. Aia o să vedem care o fi. Nu vreau să mai critic jucători, că nu ai ce să.. Echipa și-a dat viața.
Putem să ne calificăm. Să apere Zima, ce e mare lucru? Să mai scoatâ Târnovanu un roșu? Cisotti nu a avut nimic, așa am considerat. Dacă îl băgam pe Zima, nu mai era roșu. S-a întâmplat, la revedere. Mergem mai departe și ne vedem de treaba noastră. Au fost două echipe de bătut”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
