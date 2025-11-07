Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat că o vedetă de la FCSB e OUT! "E mingea la el şi o dă la adversar" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali a anunţat că o vedetă de la FCSB e OUT! “E mingea la el şi o dă la adversar”

Gigi Becali a anunţat că o vedetă de la FCSB e OUT! “E mingea la el şi o dă la adversar”

Publicat: 7 noiembrie 2025, 8:55

Comentarii
Gigi Becali a anunţat că o vedetă de la FCSB e OUT! E mingea la el şi o dă la adversar

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă - Hepta

Gigi Becali l-a criticat din nou pe Adrian Şut, jucător pe care în trecut îl considera indispensabil pentru FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că mijlocaşul va trece pe bancă măcar pentru câteva meciuri, doar pentru a se trezi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu se pune problema ca mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane să ajungă pe lista neagră a lui Becali. În cele 22 de meciuri adunate în acest sezon, Şut a marcat un gol şi a oferit şi două pase decisive.

Gigi Becali îl scoate din primul 11 pe Adrian Şut

“E mingea la el şi o dă la adversar. Uitaţi-vă să vedeţi faza de la primul gol, e de la el. E mingea la el şi o dă la adversar. Pur şi simplu, vezi doamne, el a vrut să paseze. După aia, printre picioare, apoi s-a jucat cu ea şi a pierdut-o pe mijlocul terenului. Nu ştiu ce se întâmplă cu el.

(n.r. L-aţi ameninţat cu banca pe Şut?) Acum o să ia banca, gata. E bine că revine Olaru, o să intre Lixandru acum. Nu mă debarasez de Şut, nu renunţ la el, doar că trebuie să stea puţin pe bancă, atât.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Gigi Becali mai crede în calificare

Gigi Becali nu şi-a pierdut încrederea în echipa sa, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Basel. Formaţia din Elveţia s-a impus cu 3-1, iar campioana României a ajuns la trei înfrângeri la rând în Europa League, singurul succes fiind cel din prima etapă, de pe terenul lui Go Ahead Eagles.

Reclamă
Reclamă

“De ce să nu cred în calificare? Cred pentru că îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală. Aia o să vedem care o fi. Nu vreau să mai critic jucători, că nu ai ce să.. Echipa și-a dat viața.

Putem să ne calificăm. Să apere Zima, ce e mare lucru? Să mai scoatâ Târnovanu un roșu? Cisotti nu a avut nimic, așa am considerat. Dacă îl băgam pe Zima, nu mai era roșu. S-a întâmplat, la revedere. Mergem mai departe și ne vedem de treaba noastră. Au fost două echipe de bătut”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă la Botoșani!”
Fanatik.ro
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă la Botoșani!”
10:45
Mihai Rotaru, tranșant după eliminarea lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid Viena: “Mi-e greu să comentez”
10:23
PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: “Să fim sinceri și să recunoaștem”
9:50
“Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență
9:25
Max Verstappen mai speră încă la titlul mondial: “Vom avea nevoie de puţină şansă”
9:25
Mirel Rădoi n-a ținut cont de sfatul lui Sorin Cârțu: “N-am înțeles situația. Păcat”
9:19
Xherdan Shaqiri a distrus-o pe FCSB şi nu a iertat-o nici după meci: “Mai puteam marca două goluri”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” 6 Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență