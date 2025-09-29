Gigi Becali a anunţat transferuri spectaculoase la FCSB, după victoria cu Oţelul: "Mai vorbim şi în străinătate" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat transferuri spectaculoase la FCSB, după victoria cu Oţelul, scor 1-0, din etapa a 11-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat extrem de mulţumit de succesul echipei sale, primul în campionat după mai bine de două luni.
După meci, Gigi Becali a dezvăluit că în pauza de iarna va realiza cel puţin două transferuri. Patronul FCSB-ului vrea să-şi întărească echipa cu un fundaş central şi un mijlocaş.
Totodată, Gigi Becali a transmis că în cazul în care Jozskim Dawa nu se va recupera până atunci, va lua în calcul să mai transfere un stopper. În meciul cu Oţelul, Daniel Graovac s-a accidentat şi a fost înlocuit de Vlad Chiricheş în prima repriză.
Latifundiarul din Pipera a mai declarat că se gândeşte şi la transferul unui fundaş lateral, fiind extrem de nemulţumit de David Kiki, jucător care a fost titular în flancul stâng al apărării în partida cu Go Ahead Eagles din Europa League.
“Nu pot să spun acum (n.r. de transferurile din iarnă) că mai e mult. Nu ştiu. E vorba de fundaş central, dar trebuie să hotărască ei (n.r. staff-ul tehnic), că eu nu mă pricep. Să vedem care sunt, cum sunt.
Mai vorbim şi cu unii din străinătate. Cert e că luăm 2 fundaşi centrali şi neapărat mijlocaş central. Dacă revine Dawa, numai un fundaş central. Am putea să luăm şi un fundaş lateral. Kiki parcă omul e pe altă planetă. Nu are deloc viaţă în el“, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.
Pentru FCSB urmează o săptămână “de foc”, după succesul la limită cu Oţelul. Campioana se va duela joi cu Young Boys, pe teren propriu, în etapa a doua a grupei de Europa League. Ulterior, duminică, roş-albaştrii vor da piept cu liderul din Liga 1, Universitatea Craiova.
