Când revine Neymar! Anunţul oficial - Antena Sport

Când revine Neymar! Anunţul oficial

Publicat: 29 septembrie 2025, 9:29

Neymar, în tricoul lui Santos - Profimedia Images

Neymar, în prezent accidentat, nu va putea reveni la Santos înainte de luna noiembrie, a declarat, duminică, preşedintele clubului brazilian, Marcelo Teixeira.

Conform medicilor, Neymar ar trebui să revină pentru a „ajuta echipa” începând cu luna noiembrie, a declarat Teixeira, adică pentru ultimele etape ale campionatului, care se încheie pe 6 şi 7 decembrie şi în care clubul luptă pentru a evita retrogradarea.

Neymar revine în noiembrie

Jucătorul în vârstă de 33 de ani, care suferă de o leziune la muşchiul femural al coapsei drepte, contractată în timpul unui antrenament la mijlocul lunii septembrie, trebuie să continue procesul de reabilitare timp de aproximativ şase săptămâni, au anunţat medicii.

De la revenirea sa în echipa Sao Paulo la începutul anului, „Ney” a suferit mai multe accidentări care l-au împiedicat să joace regulat cu clubul în campionat. În total, el a disputat 21 de meciuri şi a marcat şase goluri.

Problemele sale fizice nu i-au permis să revină în naţionala braziliană pentru a participa la ultimele meciuri de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.

Numărul 10 nu a mai îmbrăcat tricoul galben şi verde din octombrie 2023, când a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul stâng în timpul înfrângerii cu 2-0 împotriva Uruguayului la Montevideo.

Această accidentare gravă, survenită la două luni după sosirea sa la Riad, l-a ţinut departe de terenuri timp de un an şi a jucat doar şapte meciuri cu Al-Hilal, marcând un gol şi oferind trei pase decisive. Duminică, Santos a terminat la egalitate, 2-2, în deplasarea de la Bragantino, un rezultat care o plasează chiar înaintea zonei de retrogradare, cu 27 de puncte, cu cinci mai mult decât Juventude, prima echipă din zona roşie.

Averstimentul lui Carlo Ancelotti

Noul selecţioner brazilian, Carlo Ancelotti, a transmis că fostul jucător al Barça şi PSG să revină în formă maximă pentru a putea pretinde o revenire în selecţie. El nu l-a selecţionat pe star la ultima acţiunie din cauza formei sale slabe, chiar dacă jucătorul a asigurat că acest lucru era urmare a unei alegeri tactice. Dar tehnicianul italian a justificat absenţa sa prin „criterii fizice”.

„Vreau să fie într-o formă foarte bună pentru a putea juca", a insistat Carlo Ancelotti în septembrie, într-un interviu acordat publicaţiei L'Equipe. „Va putea participa la Cupa Mondială dacă va fi în formă fizică bună. Din punct de vedere tehnic, nu există nicio discuţie. Obiectivul său trebuie să fie să fie pregătit în iunie. Nu contează dacă va fi sau nu pe lista din octombrie, noiembrie sau martie."

 

 

 

