Când revine Neymar! Anunţul oficial - Antena Sport

Neymar, în prezent accidentat, nu va putea reveni la Santos înainte de luna noiembrie, a declarat, duminică, preşedintele clubului brazilian, Marcelo Teixeira.

Conform medicilor, Neymar ar trebui să revină pentru a „ajuta echipa” începând cu luna noiembrie, a declarat Teixeira, adică pentru ultimele etape ale campionatului, care se încheie pe 6 şi 7 decembrie şi în care clubul luptă pentru a evita retrogradarea.

Neymar revine în noiembrie

Jucătorul în vârstă de 33 de ani, care suferă de o leziune la muşchiul femural al coapsei drepte, contractată în timpul unui antrenament la mijlocul lunii septembrie, trebuie să continue procesul de reabilitare timp de aproximativ şase săptămâni, au anunţat medicii.

De la revenirea sa în echipa Sao Paulo la începutul anului, „Ney” a suferit mai multe accidentări care l-au împiedicat să joace regulat cu clubul în campionat. În total, el a disputat 21 de meciuri şi a marcat şase goluri.

Problemele sale fizice nu i-au permis să revină în naţionala braziliană pentru a participa la ultimele meciuri de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.