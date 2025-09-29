Victoria carierei pentru Eduard Ionescu, 3-1 cu Alexis Lebrun! Eliza Samara - Yen Yi-Tian (15:20), la China Smash 2025 - Antena Sport

Eduard Ionescu şi Eliza Samara sunt jucătorii României care vor evolua luni, în turul 1 de la China Smash 2025, competiţie cu premii totale de 2 milioane de dolari, care este transmisă exclusiv în AntenaPLAY.
Bernadette Szocs a fost prima noastră reprezentantă pe tabloul principal de la Beijing. Cea mai bună jucătoare a României a trecut în turul 2, după ce a învins-o cu 3-0 pe Yuan Wan.
Update 14:00: Eduard Ionescu a obţinut victoria carierei, 3-1 cu Alexis Lebrun, numărul 12 mondial.
Update 13:54: Eduard Ionescu a trecut la conducere, după un set în care a revenit de la 8-10 şi s-a impus cu 13-11.
Update 13:43: Eduard Ionescu egalează la seturi. E 1-1!
Update 13:37: Alexis Lebrun a câştigat primul set, cu 11-6.
Update 13:30: A început meciul dintre Eduard Ionescu şi Alexis Lebrun.
Ştirea iniţială.
Eduard Ionescu este primul român care va evolua luni la Beijing. Venit din calificări, Ionescu îl va înfrunta pe Alexis Lebrun, francezul cap de serie 12. Acesta va fi primul duel dintre cei doi şi va avea loc la 13:35 (ora României).
Eliza Samara va debuta şi ea la această ediţie a China Smash şi o va întâlni pe Yen Yi-Tian, începând cu ora 15:20. Ca şi în cazul lui Ionescu şi Lebrun, cele două se vor duela pentru prima oară în carieră.
Premiile sunt unele extrem de importante pentru tenisul de masă. Campionii vor încasa câte 135.000 de dolari şi 2.000 de puncte, finaliştii vor primi 68.000 de dolari şi 1.400 de puncte, iar semifinaliştii vor pune mâna pe 34.000 de dolari şi 700 de puncte.
Pe cele două tablouri de simplu s-au aflat la start cei mai buni 10 jucători din clasamentele masculin şi feminin, printre care Lin Shidong, Wang Chuqin, Hugo Calderano, Sun Yingsha, Wang Manyu sau Chen Xingtong.
