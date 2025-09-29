Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victoria carierei pentru Eduard Ionescu, 3-1 cu Alexis Lebrun! Eliza Samara - Yen Yi-Tian (15:20), la China Smash 2025 - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Victoria carierei pentru Eduard Ionescu, 3-1 cu Alexis Lebrun! Eliza Samara – Yen Yi-Tian (15:20), la China Smash 2025
VIDEO

Victoria carierei pentru Eduard Ionescu, 3-1 cu Alexis Lebrun! Eliza Samara – Yen Yi-Tian (15:20), la China Smash 2025

Publicat: 29 septembrie 2025, 13:30

Comentarii
Victoria carierei pentru Eduard Ionescu, 3-1 cu Alexis Lebrun! Eliza Samara – Yen Yi-Tian (15:20), la China Smash 2025

Eduard Ionescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Eduard Ionescu şi Eliza Samara sunt jucătorii României care vor evolua luni, în turul 1 de la China Smash 2025, competiţie cu premii totale de 2 milioane de dolari, care este transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bernadette Szocs a fost prima noastră reprezentantă pe tabloul principal de la Beijing. Cea mai bună jucătoare a României a trecut în turul 2, după ce a învins-o cu 3-0 pe Yuan Wan.

Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile românilor de la China Smash 2025!

China Smash 2025 e live în AntenaPLAY

Update 14:00: Eduard Ionescu a obţinut victoria carierei, 3-1 cu Alexis Lebrun, numărul 12 mondial.

Update 13:54: Eduard Ionescu a trecut la conducere, după un set în care a revenit de la 8-10 şi s-a impus cu 13-11.

Update 13:43: Eduard Ionescu egalează la seturi. E 1-1!

Reclamă
Reclamă

Update 13:37: Alexis Lebrun a câştigat primul set, cu 11-6.

Update 13:30: A început meciul dintre Eduard Ionescu şi Alexis Lebrun.

Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraudeCum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
Reclamă

Ştirea iniţială.

Eduard Ionescu este primul român care va evolua luni la Beijing. Venit din calificări, Ionescu îl va înfrunta pe Alexis Lebrun, francezul cap de serie 12. Acesta va fi primul duel dintre cei doi şi va avea loc la 13:35 (ora României).

Eliza Samara va debuta şi ea la această ediţie a China Smash şi o va întâlni pe Yen Yi-Tian, începând cu ora 15:20. Ca şi în cazul lui Ionescu şi Lebrun, cele două se vor duela pentru prima oară în carieră.

Premiile sunt unele extrem de importante pentru tenisul de masă. Campionii vor încasa câte 135.000 de dolari şi 2.000 de puncte, finaliştii vor primi 68.000 de dolari şi 1.400 de puncte, iar semifinaliştii vor pune mâna pe 34.000 de dolari şi 700 de puncte.

Pe cele două tablouri de simplu s-au aflat la start cei mai buni 10 jucători din clasamentele masculin şi feminin, printre care Lin Shidong, Wang Chuqin, Hugo Calderano, Sun Yingsha, Wang Manyu sau Chen Xingtong.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Observator
Alertă de vreme rea în aproape toată ţara. Ploi, frig şi ninsori la munte, timp de trei zile
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
13:26
Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean
13:12
Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul
12:42
Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă”
12:17
Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”
12:04
Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus
11:58
EXCLUSIVCe urmează pentru Ana Maria Bărbosu după ce a lăsat România pentru Statele Unite. “Cu siguranţă anul ăsta nu o vedem”
Vezi toate știrile
1 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 2 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 3 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”