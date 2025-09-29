"Mulţi se grăbesc şi vorbesc despre o criză". Răzvan Lucescu a răbufnit după meciul dramatic al lui PAOK cu ultima clasată - Antena Sport

Răzvan Lucescu a răbufnit după ce PAOK a remizat dramatic cu ultima clasată, Asteras Tripolis, formaţie care este la egalitate cu Panserraikos în subsolul clasamentului elen. Antrenorul român a avut o reacţie dură atunci când a fost întrebat despre o eventuală criză la echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PAOK a condus cu 3-1 în partida de pe terenul celor de la Asteras Tripolis, în etapa a 5-a din campionatul Greciei. Echipa lui Răzvan Lucescu s-a văzut egalată până la final.

Răzvan Lucescu a răbufnit după meciul dramatic al lui PAOK cu ultima clasată

Răzvan Lucescu a subliniat că nu se pune problema ca echipa sa să fie în criză. PAOK a obţinut două remize în ultimele două runde de campionat, terminând la egalitate şi meciul cu Maccabi Tel Aviv din Europa League.

Antrenorul român a subliniat că jucătorii săi au comis mai multe greşeli în timpul meciului cu Asteras Tripolis, în special atunci când se aflau în posesie. Lucescu Jr a transmis că în cazul în care adversara nu ar fi marcat pentru 2-3 înainte de pauză, echipa sa ar fi obţinut victoria.

“Sunt multe motive pentru care am ajuns la acest rezultat final. Am făcut greşeli în prima repriză, am avut momente de naivitate, după am revenit, am făcut 3-1, am fi putut marca şi golul patru, dar am primit unul înainte de pauză.