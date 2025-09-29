"Mulţi se grăbesc şi vorbesc despre o criză". Răzvan Lucescu a răbufnit după meciul dramatic al lui PAOK cu ultima clasată - Antena Sport

Închide meniul
"Mulţi se grăbesc şi vorbesc despre o criză". Răzvan Lucescu a răbufnit după meciul dramatic al lui PAOK cu ultima clasată

Home | Fotbal | Superliga Greciei | "Mulţi se grăbesc şi vorbesc despre o criză". Răzvan Lucescu a răbufnit după meciul dramatic al lui PAOK cu ultima clasată

“Mulţi se grăbesc şi vorbesc despre o criză”. Răzvan Lucescu a răbufnit după meciul dramatic al lui PAOK cu ultima clasată

Publicat: 29 septembrie 2025, 8:53

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci la PAOK/ Profimedia

Răzvan Lucescu a răbufnit după ce PAOK a remizat dramatic cu ultima clasată, Asteras Tripolis, formaţie care este la egalitate cu Panserraikos în subsolul clasamentului elen. Antrenorul român a avut o reacţie dură atunci când a fost întrebat despre o eventuală criză la echipa sa.

PAOK a condus cu 3-1 în partida de pe terenul celor de la Asteras Tripolis, în etapa a 5-a din campionatul Greciei. Echipa lui Răzvan Lucescu s-a văzut egalată până la final.

Răzvan Lucescu a subliniat că nu se pune problema ca echipa sa să fie în criză. PAOK a obţinut două remize în ultimele două runde de campionat, terminând la egalitate şi meciul cu Maccabi Tel Aviv din Europa League.

Antrenorul român a subliniat că jucătorii săi au comis mai multe greşeli în timpul meciului cu Asteras Tripolis, în special atunci când se aflau în posesie. Lucescu Jr a transmis că în cazul în care adversara nu ar fi marcat pentru 2-3 înainte de pauză, echipa sa ar fi obţinut victoria.

“Sunt multe motive pentru care am ajuns la acest rezultat final. Am făcut greşeli în prima repriză, am avut momente de naivitate, după am revenit, am făcut 3-1, am fi putut marca şi golul patru, dar am primit unul înainte de pauză.

Am făcut greşeli când eram în posesie, nu când eram în defensivă, asta e ideea. Dacă am fi avut la pauză 3-1, cred că adversarul ar fi căzut din punct de vedere psihic.

În repriza a doua, nu ne-am asumat riscuri, am controlat balonul, dar tot am greşit când am fost în posesie şi aşa a venit şi egalarea. În viaţă şi în fotbal sunt momente când indiferent ce faci, pur şi simplu nu-ţi iese. Vreau să spun că greşelile pe care le-am făcut ne-au costat şi rezultatul negativ a venit nu din cauza unei apărări greşite, ci din cauza unor reacţii greşite atunci când am pierdut mingea.

Lucrurile nu merg aşa cum ne dorim. Dar nu pot vorbi despre o criză. Există şi astfel de momente, chiar şi echipele de top au trecut prin asta. Trebuie să luptăm şi să depăşim asta. Poate fi tratată ca o criză dar nu ne poate ajuta. Dar noi cei de aici trebuie să o depăşim, pentru că altfel da, putem vorbi despre o criză. Eu nu pot vorbi despre asta pentru că-mi văd jucătorii muncind. Da, s-au făcut greşeli, dar echipa nu a renunţat în niciun caz.

Cum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraudeCum ne sunt furate datele personale şi cum ne protejăm de hoţi? Care sunt cele mai periculoase fraude
Ştiu că în Grecia, după în rezultat negativ, mulţi se grăbesc şi vorbesc despre o criză, dar dacă vorbim despre o criză de septembrie, cu un întreg an în faţă, totul se poate schimba până în mai. Repet, jucătorii mei încearcă, deci nu e vorba de o criză”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr, după Asteras Tripolis – PAOK 3-3.

