Gigi Becali a clacat după începutul dezastruos de sezon: "Sunt penibil! Sunt praf şi pulbere" - Antena Sport

Gigi Becali a clacat după începutul dezastruos de sezon: “Sunt penibil! Sunt praf şi pulbere”

Publicat: 25 august 2025, 9:10

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali e la capătul puterilor după cea de-a patra înfrângere din acest debut de sezon de Liga 1. FCSB a fost învinsă şi de FC Argeş, 0-2, şi e acum la 14 puncte de liderul Universitatea Craiova, după doar 7 etape disputate.

“Prefer să nu mai vorbesc despre fotbal, că sunt penibil. Să vorbească Şucu, să vorbească Rotaru, acum ei ar trebui să vorbească, nu eu. Patronul FCSB e praf. Praf sunt! La ora asta sunt praf şi pulbere.

(n.r. Vă gândiţi să schimbaţi tactica legată de schimbări?) Nu au făcut ei schimbările? Nu l-au luat ei pe Alibec? Eu l-am vrut pe Thiam, dar ei au spus că Alibec e în formă, că Thiam nu poate din primul minut. Noi am jucat într-un singur jucător, Tănase. În rest nu am mai avut jucători.

(n.r. Vă este teamă de Universitatea Craiova?) Păi de ce să-mi fie frică? Dacă eu sunt praf, praful mai poate avea pretenţii? Ca să mai pot vorbi, să am voce să pot să zic ceva, trebuie să fiu măcar pe locul şase, adică să fiu în play-off. Eu vorbesc de fotbal acum din respect, din politeţe pentru voi, dar bunul-simţ mă îndeamnă să tac din gură”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

FCSB – FC Argeş 0-2

FC Argeş a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, echipa campioană a României, FCSB, în etapa a şaptea a Ligii 1.

Campionii au ratat în minutul 18, prin Cisotti, care a şutat puţin pe lângă poartă, dar fazele periculoase au lipsit pe Arena Naţională. Piteştenii au dat lovitura în minutul 72, când Bettaieb a deschis scorul în urma unui contraatac.

Gazdele au trecut pe lângă egalare în minutul 80, prin Mamadou Thiam – aflat la debut pentru roş-albaştrii – şutul lui fiind blocat de Briceag. După două minute Robert Moldoveanu a lovit bara pentru oaspeţi, care şi-au majorat avantajul în minutul 88, după autogolul lui Mihai Popescu. Lazaar a intervenit excelent în minutul 90+4 la şutul lui Thiam şi FCSB – FC Argeş s-a terminat 0-2.

1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “Nu pot să mă abțin!” Mirel Rădoi a răbufnit după scandalul din meciul cu Petrolul! Mesaj dur pentru fani 5 Zeljko Kopic, după U Cluj – Dinamo 0-1: “O victorie excelentă”! A anunţat reveniri în lotul “câinilor” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
