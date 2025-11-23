Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas - Antena Sport

Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor. Astfel că şansele lui Max Verstappen la un nou titlu mondial au crescut vizibil.

Norris şi Piastri pierd 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să vină la egalitate cu Piastri în clasamentul general (366 de puncte), cu 24 de puncte în urma lui Norris. Astfel, bookmakerii au venit cu noile cote la câştigarea titlului la piloţi.

Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial

Lando Norris rămâne în continuare favorit, cu două Mari Premii rămase de disputat. El are o cotă de 1.28. Cota lui Max Verstappen a scăzut enorm, de la 20.00, la 3.75. Al treilea la acest capitol este Oscar Piastri, care are acum o cotă de 20.00 pentru a cuceri titlul mondial.

Norris va avea o primă şansă de a câştiga titlul în Qatar, weekendul viitor. Pentru asta, va trebui să obţină cu două puncte mai mult decât rivalii săi pe parcursul întregului weekend, care va include un sprint sâmbătă şi un Grand Prix duminică. Înainte de finală de la Abu Dhabi, o săptămână mai târziu. Cele două Mari Premii vor fi exclusiv în Universul Antena.

Scenariile prin care Max Verstappen devine campion mondial

Dacă se va impune la sprint, dar și în cele două curse principale, din Qatar și Abu Dhabi, Max Verstappen va ajunge la 424 de puncte, dar acest lucru nu îi garantează un al cincilea titlu mondial la rând. În cazul în care Lando Norris va termina pe locul 2, în toate cele trei curse, ar obține 43 de puncte, ceea ce ar însemna un total 433 de puncte și ar deveni campion mondial în Abu Dhabi. Astfel, pe lângă un parcurs perfect, Verstappen are nevoie ca Norris să facă pași greșiți în următoarele curse.