Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas - Antena Sport

Home | Formula 1 | Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas

Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas

Publicat: 23 noiembrie 2025, 13:59

Comentarii
Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas

Max Verstappen, pe podiumul din Las Vegas - Profimedia Images

Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor. Astfel că şansele lui Max Verstappen la un nou titlu mondial au crescut vizibil.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Norris şi Piastri pierd 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să vină la egalitate cu Piastri în clasamentul general (366 de puncte), cu 24 de puncte în urma lui Norris. Astfel, bookmakerii au venit cu noile cote la câştigarea titlului la piloţi.

Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial

Lando Norris rămâne în continuare favorit, cu două Mari Premii rămase de disputat. El are o cotă de 1.28. Cota lui Max Verstappen a scăzut enorm, de la 20.00, la 3.75. Al treilea la acest capitol este Oscar Piastri, care are acum o cotă de 20.00 pentru a cuceri titlul mondial.

Norris va avea o primă şansă de a câştiga titlul în Qatar, weekendul viitor. Pentru asta, va trebui să obţină cu două puncte mai mult decât rivalii săi pe parcursul întregului weekend, care va include un sprint sâmbătă şi un Grand Prix duminică. Înainte de finală de la Abu Dhabi, o săptămână mai târziu. Cele două Mari Premii vor fi exclusiv în Universul Antena.

Scenariile prin care Max Verstappen devine campion mondial

Dacă se va impune la sprint, dar și în cele două curse principale, din Qatar și Abu Dhabi, Max Verstappen va ajunge la 424 de puncte, dar acest lucru nu îi garantează un al cincilea titlu mondial la rând. În cazul în care Lando Norris va termina pe locul 2, în toate cele trei curse, ar obține 43 de puncte, ceea ce ar însemna un total 433 de puncte și ar deveni campion mondial în Abu Dhabi. Astfel, pe lângă un parcurs perfect, Verstappen are nevoie ca Norris să facă pași greșiți în următoarele curse.

Reclamă
Reclamă

Concret, dacă Verstappen va câștiga toate punctele rămase în joc, el are nevoie ca Norris să termine pe locul 6 una dintre cele două curse normale, în cazul în care britanicul se va afla pe locul 2 în cursa de sprint. Acolo, câștigătorul primește 8 puncte, locul al doilea 7 puncte, și tot așa până la locul 8, în ordine descrescătoare. În orice caz, Norris nu poate câștiga titlul după cursa de sprint, indiferent de rezultat.

O altă variantă, puțin probabil, ținând cont de rezultatele din ultima perioadă, ar fi ca Verstappen să câștige toate cele trei curse rămase, Piastri să termine pe 2 în toate, iar Norris să termine pe cel locul 4 într-o cursă normală. Astfel, Verstappen ar deveni campion la un singur punct în fața lui Lando.

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Ce a făcut Ion Țiriac cu colecția impresionantă de mașini: ”Am primit o ofertă ieșită din comun”
Fanatik.ro
Ce a făcut Ion Țiriac cu colecția impresionantă de mașini: ”Am primit o ofertă ieșită din comun”
13:59
Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: “Au crezut dușmanii că murim?”
13:01
Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas
12:40
Continuă tensiunile la CFR! Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga: “A fost dat peste cap”
12:25
Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare
12:22
Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB – Petrolul 1-1: “Lasă că tot eu joc”
11:49
NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor