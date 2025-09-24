Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă a refuzat pentru Alex Musi pentru a-l aduce pe Dennis Politic la FCSB! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă a refuzat pentru Alex Musi pentru a-l aduce pe Dennis Politic la FCSB!

Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă a refuzat pentru Alex Musi pentru a-l aduce pe Dennis Politic la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 24 septembrie 2025, 16:25

Comentarii
Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă a refuzat pentru Alex Musi pentru a-l aduce pe Dennis Politic la FCSB!

Alex Musi, la finalul derby-ului Dinamo - FCSB 4-3 / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că primise o ofertă de 700.000 de euro pentru Alex Musi (21 de ani), înainte de a-l ceda gratis la Dinamo pentru a-l transfera pe Dennis Politic (25 de ani). A plătit şi 970.000 de euro, pe lângă cedarea gratis a lui Musi, pentru a-l aduce pe Politic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul căpitan al “câinilor” nu a marcat încă niciun gol pentru FCSB în campionat. A înscris însă o dată în Supercupa României, pe care FCSB a câştigat-o cu 2-1 cu CFR Cluj şi în returul cu Drita, din Europa League. Campioana României a învins-o atunci, în deplasare, cu 3-1 pe Drita, iar Politic a marcat în minutul 85 al meciului.

Gigi Becali: “Voia o echipă să îl ia pe Musi cu 700.000”

Mă gândeam. M-a costat aproape 2 milioane de euro. Am dat 1 milion, plus 700 de mii cât aveam pe Musi. Voia o echipă să îl ia pe Musi cu 700.000. Și am dat eu 1 milion.

Deci, 1.700.000 de euro. Plus salariul… Asta e. Încă mai cred în Politic. Explozia pe care o are el ca fotbalist e imposibil să nu o aibă în picioare”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Dennis Politic este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro. Sezonul trecut a înscris 6 goluri şi a dat 2 assist-uri pentru Dinamo în 26 de partide disputate în campionat. În sezonul 2023 – 2024, Politic a marcat 8 goluri şi a reuşit 2 assist-uri în 32 de meciuri jucate în campionat.

Reclamă
Reclamă

Alex Musi este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 700.000 de euro. Musi a evoluat în toate cele 10 meciuri disputate de către Dinamo în campionat în acest sezon, marcând 2 goluri şi reuşind un assist. A înscris în debutul oficial în tricoul “câinilor”, în meciul Csikszereda – Dinamo 2-2, apoi a marcat tocmai contra fostei sale echipe, FCSB, în derby-ul câştigat de “câini” cu 4-3. Sezonul trecut, Musi a marcat 2 goluri şi a reuşit un assist în cele 21 de meciuri în care a evoluat pentru FCSB în Liga 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Observator
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
Fanatik.ro
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
18:15
VideoGrand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului
18:05
EXCLUSIVCe a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: “Gigi îl dorea mult de tot”
17:24
„Probabil acesta e planul”. Victor Pițurcă știe de ce Ianis Hagi a ales să se transfere la Alanyaspor
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie
16:59
EXCLUSIVUnchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: “Asta l-a făcut să ia decizia”
16:52
Cum a reacționat antrenorul lui Go Ahead Eagles când a aflat că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 3 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 4 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 5 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 6 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul