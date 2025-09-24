Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă a refuzat pentru Alex Musi pentru a-l aduce pe Dennis Politic la FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că primise o ofertă de 700.000 de euro pentru Alex Musi (21 de ani), înainte de a-l ceda gratis la Dinamo pentru a-l transfera pe Dennis Politic (25 de ani). A plătit şi 970.000 de euro, pe lângă cedarea gratis a lui Musi, pentru a-l aduce pe Politic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul căpitan al “câinilor” nu a marcat încă niciun gol pentru FCSB în campionat. A înscris însă o dată în Supercupa României, pe care FCSB a câştigat-o cu 2-1 cu CFR Cluj şi în returul cu Drita, din Europa League. Campioana României a învins-o atunci, în deplasare, cu 3-1 pe Drita, iar Politic a marcat în minutul 85 al meciului.

Gigi Becali: “Voia o echipă să îl ia pe Musi cu 700.000”

„Mă gândeam. M-a costat aproape 2 milioane de euro. Am dat 1 milion, plus 700 de mii cât aveam pe Musi. Voia o echipă să îl ia pe Musi cu 700.000. Și am dat eu 1 milion.

Deci, 1.700.000 de euro. Plus salariul… Asta e. Încă mai cred în Politic. Explozia pe care o are el ca fotbalist e imposibil să nu o aibă în picioare”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Dennis Politic este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro. Sezonul trecut a înscris 6 goluri şi a dat 2 assist-uri pentru Dinamo în 26 de partide disputate în campionat. În sezonul 2023 – 2024, Politic a marcat 8 goluri şi a reuşit 2 assist-uri în 32 de meciuri jucate în campionat.