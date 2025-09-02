Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că Jovan Markovic (24 de ani), care a ajuns la Farul, i-a fost propus şi lui de către patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru. Jovan Markovic, care e cotat la 500.000 de euro, a semnat cu formaţia patronată de Gică Hagi fără ca aceasta să plătească vreun ban în schimbul transferului.

Gigi Becali a susţinut că Mihai Rotaru i-a cerut bani pentru a-l da pe Jovan Markovic la FCSB. Fotbalist cu dublă cetăţenie, română şi sârbă, Jovan Markovic a evoluat în 3 meciuri pentru naţionala mare a României. El a semnat până în vara lui 2028 cu Farul Constanţa.

Jovan Markovic i-a fost propus lui Gigi Becali de Mihai Rotaru

Transferat la mijlocul lunii august de Farul, Jovan Markovic a evoluat deja în 3 partide din Liga 1 pentru formaţia constănţeană. Introdus la pauză cu Petrolul de antrenorul Ianis Zicu, în locul lui Alexandru Işfan, Markovic a avut două bare în partida cu formaţia prahoveană. Mai întâi, în minutul 68, atacantul a izbit transversala, cu un şut în forţă. Trei minute mai târziu, Markovic a avut un gol anulat, pe motiv de offside. Decizia centralului a venit după 3 minute de deliberare din camera VAR. În minutul 78, Markovic a lovit a doua oară bara în partida cu Petrolul. Farul s-a impus, în cele din urmă, cu 2-1, urcând pe poziţia a 6-a în Liga 1. Constănţenii au pus capăt unei serii de 3 înfrângeri la rând în campionat.

“Păi pe Markovic, de a jucat aseară la Farul, mi l-a propus și mie (n.r: Mihai Rotaru). Nu știu ce, ‘dom’le, ia-l, ți-l dau cu atâta…’ și la Farul l-a dat gratis. Și pe Ivan (n.r: i l-a propus). Ei vor bani. Pe ce vrei bani dacă tu nu îl mai vrei? Zi mersi că scapi de el!”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Becali a transmis, recent, că vrea ca FCSB să mai aducă un fundaş central. Patronul campioanei României este nemulţumit de gafele din ultima vreme ale lui Mihai Popescu. Becali caută un înlocuitor pentru Popescu în echipa de start, Ngezana fiind punct fix în centrul apărării.