Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului

Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 2 septembrie 2025, 16:49

Comentarii
Jucătorul din naţionala României care i-a fost propus lui Gigi Becali! Dezvăluirea patronului FCSB-ului

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că Jovan Markovic (24 de ani), care a ajuns la Farul, i-a fost propus şi lui de către patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru. Jovan Markovic, care e cotat la 500.000 de euro, a semnat cu formaţia patronată de Gică Hagi fără ca aceasta să plătească vreun ban în schimbul transferului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a susţinut că Mihai Rotaru i-a cerut bani pentru a-l da pe Jovan Markovic la FCSB. Fotbalist cu dublă cetăţenie, română şi sârbă, Jovan Markovic a evoluat în 3 meciuri pentru naţionala mare a României. El a semnat până în vara lui 2028 cu Farul Constanţa.

Jovan Markovic i-a fost propus lui Gigi Becali de Mihai Rotaru

Transferat la mijlocul lunii august de Farul, Jovan Markovic a evoluat deja în 3 partide din Liga 1 pentru formaţia constănţeană. Introdus la pauză cu Petrolul de antrenorul Ianis Zicu, în locul lui Alexandru Işfan, Markovic a avut două bare în partida cu formaţia prahoveană. Mai întâi, în minutul 68, atacantul a izbit transversala, cu un şut în forţă. Trei minute mai târziu, Markovic a avut un gol anulat, pe motiv de offside. Decizia centralului a venit după 3 minute de deliberare din camera VAR. În minutul 78, Markovic a lovit a doua oară bara în partida cu Petrolul. Farul s-a impus, în cele din urmă, cu 2-1, urcând pe poziţia a 6-a în Liga 1. Constănţenii au pus capăt unei serii de 3 înfrângeri la rând în campionat.

Păi pe Markovic, de a jucat aseară la Farul, mi l-a propus și mie (n.r: Mihai Rotaru). Nu știu ce, ‘dom’le, ia-l, ți-l dau cu atâta…’ și la Farul l-a dat gratis. Și pe Ivan (n.r: i l-a propus). Ei vor bani. Pe ce vrei bani dacă tu nu îl mai vrei? Zi mersi că scapi de el!”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Gigi Becali a transmis, recent, că vrea ca FCSB să mai aducă un fundaş central. Patronul campioanei României este nemulţumit de gafele din ultima vreme ale lui Mihai Popescu. Becali caută un înlocuitor pentru Popescu în echipa de start, Ngezana fiind punct fix în centrul apărării.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia
Observator
"Ce se întâmplă cu The Rock?". Transformarea lui Dwayne Johnson a surprins pe toată lumea la Veneţia
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
17:30
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 septembrie
17:25
Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns Adrian Rus la Universitatea Craiova: “Ca să mă enerveze!”
17:23
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
17:11
SuperFAZE, Ep. 1: Adrian Ilie comentează fazele istorice de la World Cup 1998: “Am văzut golul cu Columbia”
17:00
Dele Alli a rămas fără echipă! Declinul fostului jucător al naţionalei Angliei continuă
16:57
Gianluigi Donnarumma, prezentat oficial de Manchester City
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 3 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 4 Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă 5 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 6 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”