Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina - Antena Sport

Campionii olimpici italieni la schi Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice pentru JO de iarnă, relatează Gazzetta dello Sport.
Tomba, în vârstă de 59 de ani, şi Compagnoni, în vârstă de 55 de ani, sunt amândoi tripli medaliaţi cu aur olimpic şi se numără printre cei mai populari sportivi italieni ai generaţiei lor.
Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina
Tomba a fost însărcinat cu aprinderea vasului olimpic la Arco della Pace din Milano, la finalul ceremoniei de deschidere de vineri, care va avea loc la stadionul de fotbal San Siro din apropiere.
Compagnoni va avea onoarea de a aprinde al doilea vas în Piazza Dibona, în Cortina d’Ampezzo, co-gazdă a evenimentului, în Dolomiţi.
Întrebat despre articolul din Gazzetta, Comitetul Olimpic Italian a declarat că decizia privind persoanele care vor aprinde focurile olimpice va fi luată în ultimul moment.
Cunoscut pentru stilul său agresiv de schi, Tomba a câştigat două medalii de aur olimpice la Calgary în 1988 şi încă una la Albertville în 1992.
Compagnoni a câştigat prima sa medalie de aur la Albertville în 1992 şi alte titluri la Lillehammer în 1994 şi Nagano patru ani mai târziu.
