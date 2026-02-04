Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

Alex Masgras Publicat: 4 februarie 2026, 12:32

Comentarii
Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

Torţa olimpică / Profimedia

Campionii olimpici italieni la schi Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice pentru JO de iarnă, relatează Gazzetta dello Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tomba, în vârstă de 59 de ani, şi Compagnoni, în vârstă de 55 de ani, sunt amândoi tripli medaliaţi cu aur olimpic şi se numără printre cei mai populari sportivi italieni ai generaţiei lor.

Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

Tomba a fost însărcinat cu aprinderea vasului olimpic la Arco della Pace din Milano, la finalul ceremoniei de deschidere de vineri, care va avea loc la stadionul de fotbal San Siro din apropiere.

Compagnoni va avea onoarea de a aprinde al doilea vas în Piazza Dibona, în Cortina d’Ampezzo, co-gazdă a evenimentului, în Dolomiţi.

Întrebat despre articolul din Gazzetta, Comitetul Olimpic Italian a declarat că decizia privind persoanele care vor aprinde focurile olimpice va fi luată în ultimul moment.

Reclamă
Reclamă

Cunoscut pentru stilul său agresiv de schi, Tomba a câştigat două medalii de aur olimpice la Calgary în 1988 şi încă una la Albertville în 1992.

Compagnoni a câştigat prima sa medalie de aur la Albertville în 1992 şi alte titluri la Lillehammer în 1994 şi Nagano patru ani mai târziu.

Gerul dă bătăi de cap şoferilor. Cum îţi poţi distruge maşina doar plecând de pe locGerul dă bătăi de cap şoferilor. Cum îţi poţi distruge maşina doar plecând de pe loc
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Dacia îşi reduce personalul, sute de oameni pleacă. Cei care renunţă de bunăvoie primesc până la 50.000 €
Observator
Dacia îşi reduce personalul, sute de oameni pleacă. Cei care renunţă de bunăvoie primesc până la 50.000 €
CIO i-a interzis patinele cu care voia să concureze la JO de iarnă! Ce scria pe ele, de fapt: regulile sunt stricte
Fanatik.ro
CIO i-a interzis patinele cu care voia să concureze la JO de iarnă! Ce scria pe ele, de fapt: regulile sunt stricte
13:32
Mihai Covaliu, reacţie după ce Ana Bărbosu şi Jordan Chiles luptă din nou pentru medalia olimpică din 2024
13:17
VIDEOIanis Hagi, dublă de senzaţie în Turcia! Spectacol în Cupa Turciei
13:13
EXCLUSIVDaniela Toth, plină de încredere înainte de a 3-a participare la JO de iarnă de la Milano-Cortina: “A fost rezultatul carierei”
12:40
Victor Piţurcă, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! “Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă”
12:25
Leo Grozavu, după ce FC Botoşani nu a marcat în ultimele 6 meciuri: “Nu se năruie cerul dacă nu ajungem în play-off”
12:18
Gigi Becali a primit răspunsul pentru jucătorul pe care îl vrea de un an la FCSB: “Putem discuta”
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 4 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”