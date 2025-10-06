Gigi Becali a răbufnit la miezul nopţii, după FCSB - Craiova 1-0. "Cum să inventezi asta?" - Antena Sport

Gigi Becali a fost nemulţumit de arbitrajul lui Istvan Kovacs, care a avut nevoie în trei rânduri de VAR pentru a lua deciziile corecte , în timpul derby-ului FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

Kovacs a acordat două penalty-uri pentru gazde şi a anulat o lovitură de pedeapsă acordată iniţial. Becali i-a criticat şi pe Thiam şi Alibec, jucători care au intrat pe teren pe finalul partidei.

Gigi Becali a criticat arbitrajul din FCSB – Craiova 1-0

”Ei au avut ocazii aşa din greşeli. Am avut 10 cornere la unul şi asta spune ceva. Nu mi-a plăcut intrarea lui Alibec şi a lui Thiam, alea nu mi-au plăcut. Dacă te bag să joci, vino, aleargă, fă pressing, că avem 1-0. Măcar aleargă.

Normal că am trăit cu emoţii finalul, de ghinion am avut emoţii. Cum să te bată FC Argeş că n-a trecut mijlocul terenului? Te bate Slobozia la mişto şi ai emoţii. În a doua repriză, ei n-au mai avut nici jumătate de ocazie.

(n.r. – penalty-ul dintre Screciu şi Stoian) Să vii să spui să inventezi un umăr la umăr, nici măcar ăla cu multă violenţă şi să spui că nu a fost fault.