Gigi Becali a răbufnit la miezul nopţii, după FCSB - Craiova 1-0. "Cum să inventezi asta?" - Antena Sport

Gigi Becali a fost nemulţumit de arbitrajul lui Istvan Kovacs, care a avut nevoie în trei rânduri de VAR pentru a lua deciziile corecte , în timpul derby-ului FCSB – Universitatea Craiova 1-0.
Kovacs a acordat două penalty-uri pentru gazde şi a anulat o lovitură de pedeapsă acordată iniţial. Becali i-a criticat şi pe Thiam şi Alibec, jucători care au intrat pe teren pe finalul partidei.
Gigi Becali a criticat arbitrajul din FCSB – Craiova 1-0
”Ei au avut ocazii aşa din greşeli. Am avut 10 cornere la unul şi asta spune ceva. Nu mi-a plăcut intrarea lui Alibec şi a lui Thiam, alea nu mi-au plăcut. Dacă te bag să joci, vino, aleargă, fă pressing, că avem 1-0. Măcar aleargă.
Normal că am trăit cu emoţii finalul, de ghinion am avut emoţii. Cum să te bată FC Argeş că n-a trecut mijlocul terenului? Te bate Slobozia la mişto şi ai emoţii. În a doua repriză, ei n-au mai avut nici jumătate de ocazie.
(n.r. – penalty-ul dintre Screciu şi Stoian) Să vii să spui să inventezi un umăr la umăr, nici măcar ăla cu multă violenţă şi să spui că nu a fost fault.
Primul 11 metri dat a fost anulat, dar nu se vede bine. Crede că-i talpă şi a dat ăla în minge, dar de aia e VAR. De ce să nu aibă nevoie de VAR? La al treilea 11 metri nu văzuse nimeni că a fost penalty.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
FCSB – Universitatea Craiova 1-0
FCSB a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. În minutul 8 al meciului de pe Arena Naţională, arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB la un duel între Bîrligea şi Romanchuk, dar, după verificarea VAR, arbitrul a anulat decizia.
Trei minute mai târziu craiovenii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Samuel Teles. Rădoi a fost nevoit să schimbe în inutul 14, când a ieşit de pe teren, accidentat, Mihnea Rădulescu. Gazdele au primit penalti în minutul 38, după un fault făcut de Screciu asupra lui Stoian, iar Florin Tănase a transformat, deschizând scorul şi bifând al şaptelea gol stagional.
Din minutul 58 oltenii au rămas în zece oameni, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Patru minute mai târziu, Nsimba l-a încercat pe Târnovanu cu un şut puternic. Bucureştenii au mai primit o lovitură de pedeapsă, în minutul 78, pentru un henţ al lui Florin Ştefan, dar Isenko a apărat penaltiul executat de Florin Tănase. Gazdele au controlat finalul meciului şi nu le-au permis elevilor lui Mirel Rădoi să se apropie periculos de poarta lui Târnovanu, iar scorul final a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0.
În clasament, Craiova rămâne pe locul secund, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului Rapid. FCSB se află la a treia victorie din acest sezon al Superligii şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a 11-a, la cinci puncte de locurile care asigură prezenţa în play-off.
- “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
- Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB: “E un semnal de alarmă”
- Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova: “Pentru unii n-a fost ok”
- Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”
- Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit şi riscă să rateze restul sezonului