Gigi Becali a râs de Olimpiu Moruţan la revenirea în ţară! Ce a putut spune despre fostul lui jucător - Antena Sport

Gigi Becali a râs de Olimpiu Moruţan la revenirea în ţară! Ce a putut spune despre fostul lui jucător

Bogdan Stănescu Publicat: 19 ianuarie 2026, 16:08

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Gigi Becali (67 de ani) s-a întors de la muntele Athos. Patronul FCSB-ului a râs de Olimpiu Moruţan (26 de ani), care e aşteptat să vină în România şi să semneze cu Rapid.

Gigi Becali a susţinut că nu l-a dorit pe Moruţan şi de aceea fostul jucător al naţionalei va merge la marea rivală a FCSB-ului, Rapid.

Gigi Becali: “Dacă îl voiam pe Moruţan nu îl luam?”

Da, l-am băgat pe Moruțan în valiză. Mai mergem din când în când la Athos, ce să facem. Hai, așteptați-l pe Moruțan, să vă zică el. Meciul cu Dinamo Zagreb e important acum, sper să ne calificăm. Sunt optimist, am fost vreodată altfel? Hai, gata, că sunt obosit, că aseară de la 10 până la 8 dimineața… O să vedem cum va arăta echipa, în orice caz mai bine decât cu Moruțan. Tu crezi că dacă îl voiam, nu îl luam? Să îmi pară mie rău de Moruțan?”, a declarat Gigi Becali pe aeroport, la întoarcerea în ţară de la muntele Athos.

Rapid s-a înţeles cu Aris Salonic şi cu Olimpiu Moruţan pentru ca acesta să vină la Rapid. Giuleştenii nu ar plăti niciun ban pentru împrumutul fotbalistului, însă va exista o opţiune de transfer definitiv pentru o sumă de circa 2 milioane de euro. Moruţan este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro.

Moruţan a jucat 13 meciuri pentru Aris în campionatul Greciei, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A mai jucat 2 meciuri în Cupa Greciei şi 2 în Conference League, tot fără să reuşească niciun gol şi niciun assist.

