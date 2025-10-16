Gigi Becali a tranşat subiectul Marius Şumudică la FCSB! Dialogul amuzant cu antrenorul: "Tu nu eşti împărat" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă ar putea colabora cu Marius Şumudică (54 de ani) la FCSB. În trecut, patronul campioanei României se înţelesese cu Marius Şumudică pentru ca acesta să o preia pe FCSB. În cele din urmă, Şumudică a declinat oferta, în ultimul moment.
Gigi Becali e de părere că nu ar putea colabora cu FCSB, pentru că Marius Şumudică nu ar fi de acord să îi fie făcută echipa.
Gigi Becali nu crede că va colabora vreodată cu Marius Şumudică la FCSB
“(n.r.: Credeți că veți lucra vreodată cu Șumudică?) Nu! Înainte zicea «Ce mă interesează pe mine schimbările? Să stai cu nevasta în bucătărie, să aibă copiii ce le trebuie». Acum s-a șmecherit, nu mai spune că poți să îi faci echipa”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Iată dialogul dintre cei doi, potrivit sursei citate:
Marius Șumudică: Păi nu am cum Gigi, cum să iau eu 300.000 de euro și tu să iei 20 de milioane? Cum să iau eu 300.000 de euro și tu 20 de milioane, păi înnebunesc!.
Gigi Becali (n.r: râde): Păi ce să faci? Atât iei tu, pentru că nu ești împărat! Împărații iau 20 de milioane de euro.
Marius Șumudică: Lasă, dă-i lui Charalambous! Să ai baftă să ajungi unde vrei.
Marius Şumudică transmitea că s-a înţeles cu echipa chineză Yunnan Yukan, la care evoluează fundaşul naţionalei, Andrei Burcă şi un alt român, Alex Ioniţă. Şumudică ar putea prelua în ianuarie acea echipă.
El ar putea fi deturnat din drumul spre China de o echipă din Arabia Saudită. “Şumi” ar avea două oferte din Arabia Saudită. În această ţară a mai antrenat în trecut două echipe, pe Al-Shabab şi pe Al-Raed.
- CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga
- Csikszereda – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Ardelenii își joacă restanța la Miercurea Ciuc. Echipele de start
- S-a stabilit cine va arbitra Dinamo – Rapid! Centralul a mai condus un alt derby în acest sezon
- Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: “O privesc ca pe o investiţie”. Care e deficitul giuleştenilor
- Daniel Pancu a dat verdictul înainte de Dinamo – Rapid: “Pare o echipă mai omogenă”. Cine crede că va decide derby-ul