Gigi Becali a tranşat subiectul Marius Şumudică la FCSB! Dialogul amuzant cu antrenorul: "Tu nu eşti împărat" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă ar putea colabora cu Marius Şumudică (54 de ani) la FCSB. În trecut, patronul campioanei României se înţelesese cu Marius Şumudică pentru ca acesta să o preia pe FCSB. În cele din urmă, Şumudică a declinat oferta, în ultimul moment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali e de părere că nu ar putea colabora cu FCSB, pentru că Marius Şumudică nu ar fi de acord să îi fie făcută echipa.

Gigi Becali nu crede că va colabora vreodată cu Marius Şumudică la FCSB

“(n.r.: Credeți că veți lucra vreodată cu Șumudică?) Nu! Înainte zicea «Ce mă interesează pe mine schimbările? Să stai cu nevasta în bucătărie, să aibă copiii ce le trebuie». Acum s-a șmecherit, nu mai spune că poți să îi faci echipa”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Iată dialogul dintre cei doi, potrivit sursei citate:

Marius Șumudică: Păi nu am cum Gigi, cum să iau eu 300.000 de euro și tu să iei 20 de milioane? Cum să iau eu 300.000 de euro și tu 20 de milioane, păi înnebunesc!.