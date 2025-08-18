Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „A venit la mine acasă” - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că internaționalul român l-a vizitat, în speranța de a-și putea deschide o afacere în domeniul imobiliar.
Latifundiarul din Pipera nici nu a vrut să audă de planul lui „Mbappe” și l-a trimis înapoi în Qatar, la Al Gharafa. Becali l-a sfătuit pe Coman să-și încheie contractul în Golf pentru a câștiga cele patru milioane de euro rămase de câștigat.
Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB
Totodată, Becali a transmis ferm faptul că ar fi dispus să-l reprimească la echipă pe Florinel Coman, pe un salariu de 6-700.000 de euro pe sezon, unul mult mai mic față de cel oferit de Al Gharafa.
„Coman a venit la mine acasă. Are niște bani, câteva milioane, și vrea să-i investească. I-am zis să-și vadă de treaba lui, să ia banii de acolo și să lase investițiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate.
D-aia Tănase nu mai joacă… pentru că s-a făcut antreprenor de blocuri. I-am zis lui Coman să tragă tare și să stea acolo, să le ia toți banii. «Ia toate cele 4 milioane de acolo și ești om făcut pe viață». Are încă 3 milioane, mai ia 4 și face 7. El nu e d-ăla cu mașini, fițe și figuri.
Când a plecat, l-am întrebat dacă a înțeles. A zis că va trage din dinți. Bine, tată! Eu te iau, îți dau 600-700 de mii. Îți dau ei 1,3-1,4 milioane. Dar eu nu dau! Și atunci să-și vadă de treaba lui, să mai stea acolo doi ani și după să vină la mine încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.
Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid
Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Campioana a condus cu 2-0, însă s-a văzut egalată pe final, după ce Elvir Koljic a reuşit o “dublă”.
Gigi Becali i-a “distrus” pe Florin Tănase şi pe Darius Olaru, după derby-ul cu marea rivală. Patronul de la FCSB a fost extrem de nemulţumit de evoluţia celor doi titulari, mărturisind că acesta a fost motivul pentru care Olaru a fost schimbat la pauză.