Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „A venit la mine acasă” - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că internaționalul român l-a vizitat, în speranța de a-și putea deschide o afacere în domeniul imobiliar.

Latifundiarul din Pipera nici nu a vrut să audă de planul lui „Mbappe” și l-a trimis înapoi în Qatar, la Al Gharafa. Becali l-a sfătuit pe Coman să-și încheie contractul în Golf pentru a câștiga cele patru milioane de euro rămase de câștigat.

Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Totodată, Becali a transmis ferm faptul că ar fi dispus să-l reprimească la echipă pe Florinel Coman, pe un salariu de 6-700.000 de euro pe sezon, unul mult mai mic față de cel oferit de Al Gharafa.

„Coman a venit la mine acasă. Are niște bani, câteva milioane, și vrea să-i investească. I-am zis să-și vadă de treaba lui, să ia banii de acolo și să lase investițiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate.

D-aia Tănase nu mai joacă… pentru că s-a făcut antreprenor de blocuri. I-am zis lui Coman să tragă tare și să stea acolo, să le ia toți banii. «Ia toate cele 4 milioane de acolo și ești om făcut pe viață». Are încă 3 milioane, mai ia 4 și face 7. El nu e d-ăla cu mașini, fițe și figuri.