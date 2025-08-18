Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „A venit la mine acasă” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „A venit la mine acasă”

Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: „A venit la mine acasă”

Publicat: 18 august 2025, 8:16

Comentarii
Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB: A venit la mine acasă”

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că internaționalul român l-a vizitat, în speranța de a-și putea deschide o afacere în domeniul imobiliar. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Latifundiarul din Pipera nici nu a vrut să audă de planul lui „Mbappe” și l-a trimis înapoi în Qatar, la Al Gharafa. Becali l-a sfătuit pe Coman să-și încheie contractul în Golf pentru a câștiga cele patru milioane de euro rămase de câștigat.  

Gigi Becali, anunț despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB 

Totodată, Becali a transmis ferm faptul că ar fi dispus să-l reprimească la echipă pe Florinel Coman, pe un salariu de 6-700.000 de euro pe sezon, unul mult mai mic față de cel oferit de Al Gharafa.  

„Coman a venit la mine acasă. Are niște bani, câteva milioane, și vrea să-i investească. I-am zis să-și vadă de treaba lui, să ia banii de acolo și să lase investițiile. I-am zis să joace fotbal cât mai poate. 

D-aia Tănase nu mai joacă… pentru că s-a făcut antreprenor de blocuri. I-am zis lui Coman să tragă tare și să stea acolo, să le ia toți banii. «Ia toate cele 4 milioane de acolo și ești om făcut pe viață». Are încă 3 milioane, mai ia 4 și face 7. El nu e d-ăla cu mașini, fițe și figuri. 

Reclamă
Reclamă

Când a plecat, l-am întrebat dacă a înțeles. A zis că va trage din dinți. Bine, tată! Eu te iau, îți dau 600-700 de mii. Îți dau ei 1,3-1,4 milioane. Dar eu nu dau! Și atunci să-și vadă de treaba lui, să mai stea acolo doi ani și după să vină la mine încă doi ani”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro. 

Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid 

Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Campioana a condus cu 2-0, însă s-a văzut egalată pe final, după ce Elvir Koljic a reuşit o “dublă”. 

Gigi Becali i-a “distrus” pe Florin Tănase şi pe Darius Olaru, după derby-ul cu marea rivală. Patronul de la FCSB a fost extrem de nemulţumit de evoluţia celor doi titulari, mărturisind că acesta a fost motivul pentru care Olaru a fost schimbat la pauză. 

"Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani""Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani"
Reclamă

Mi-a plăcut toată echipa, singurul care nu mi-a plăcut, Tănase, era 2-0, era superioritate, voia să dea lob pentru Bîrligea, când erau doi jucători liberi în benzi. Bă, Tănase, ţine mingea. Ce jucăm aici, filozofie…nu mi-a plăcut lovitura liberă. 

Am dat ordin, l-am sunat pe Pintilii, niciodată să nu mai bată Tănase. El bate pe jos, în batjocură, când avem jucători care să dea cu capul. Şi de ce a cerut schimbare, e iar o întrebare. De ce ceri schimbare? Îl voi întreba dacă mai are de gând să joace fotbal sau se face om de afaceri. E prietenul meu, dar joacă fotbal! Nu floricele, nu dai lob! Era Cisotti în stânga. 

(N.r. Despre Olaru) N-a contat, a pierdut toate mingile. Dacă pierzi toate duelurile…mai bine să joace în a doua repriză. A făcut o greşeală, a pierdut o minge. 

Olaru trebuie să-şi revină, e jucătorul nostru principal, dacă vrem să facem ceva în Europa, e greu fără el”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
Observator
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
12:23
William Baeten, prezentat la noua echipă după ce a plecat de la FCSB. Cu cine s-a înțeles
11:56
“E decepţie!” Gigi Becali l-a pus la zid pe Tavi Popescu şi l-a comparat cu o vedetă din Liga 1: “Super-fotbalist”
11:39
Șapte schimbări în primul 11 de la FCSB pentru meciul cu Aberdeen. Anunțul lui Gigi Becali: „N-am emoții”
11:18
Gigi Becali se teme de Universitatea Craiova, după ce FCSB a remizat cu Rapid: „Mă oftic. Joacă fotbal”
10:55
BBC a dat verdictul după Rapid – FCSB 2-2: “Are probleme”. Ce au identificat scoţienii înaintea dublei cu Aberdeen
10:47
Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid: „N-ai voie să faci așa ceva”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?” 2 Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului 5 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 6 Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”