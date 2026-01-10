Manchester United pregăteşte o surpriză! Conducerea a început negocierile cu fostul antrenor - Antena Sport

Numirea unui antrenor interimar până la sfârşitul sezonului de către Manchester United se apropie de final, Ole Gunnar Solskjaer urmând să aibă sâmbătă discuţii cu oficialii despre revenirea la club, anunţă BBC.
Fostul mijlocaş şi ex-antrenor al echipei Middlesbrough, Michael Carrick, celălalt favorit pentru acest post, s-a întâlnit deja cu şefii clubului United.
Ole Gunnar Solskjaer, în discuţii pentru revenirea la Manchester United
United doreşte să facă numirea înainte de derby-ul cu City de săptămâna viitoare.
Surse din cadrul clubului au declarat că îi consideră pe ambii antrenori de top în sine, mai degrabă decât parte a unei echipe, chiar dacă cei doi au lucrat împreună după plecarea lui Jose Mourinho în 2018.
Norvegianul Solskjaer a fost numit în circumstanţe similare când Mourinho a părăsit clubul şi a primit postul definitiv în martie 2019, după o serie de rezultate bune.
Fostul atacant a condus clubul în finala Ligii Europa, dar a fost demis în noiembrie 2021, după o serie de rezultate slabe. Cel mai recent, el a antrenat echipa Besiktas din Turcia, dar a fost demis în august, după ce a pierdut în play-off-urile pentru Europa League şi Conference League.
Între timp, Darren Fletcher va continua să ocupe funcţia de antrenor interimar.
Manchester United caută antrenor după demiterea portughezului Ruben Amorim, aflat în funcţie de doar 14 luni.
