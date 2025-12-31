Malcom Edjouma, mesaj de "adio" pentru FCSB: "Nu a fost doar un club pentru mine" - Antena Sport

Malcom Edjouma a postat pe rețelele sociale o scrisoare prin care a anunțat despărțirea sa de FCSB, club unde a petrecut în total trei ani din cariera sa. Mijlocașul marocan primise o ofertă pentru a-și prelungi contractul până la vară, însă a refuzat.

În ultima zi a anului 2025, Edjouma a decis să marcheze despărțirea sa de FCSB printr-un mesaj de “adio”, în care a ținut să le mulțumească celor din staff, coechipierilor săi și suporterilor formației roș-albastre. Mijlocașul de 29 de ani a dezvăluit că experiența sa de la campioana României a reprezentat un pas imens în cariera și viața sa.

Mesajul lui Edjouma la plecarea de la FCSB

“Către întreaga familie FCSB,

Am ajuns aici la 25 de ani, încă un copil în mintea mea, plin de vise, îndoieli și dorința de a demonstra cine sunt. Astăzi plec ca un om, format de patru ani intenși de muncă, sacrificii, victorii, momente dificile și, mai presus de toate, lecții.

Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea acordată încă din prima zi. Staff-ului, pentru exigență, îndrumare și respect. Colegilor mei, pentru luptele pe care le-am dus împreună, pe teren și în afara lui.