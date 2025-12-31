Malcom Edjouma, mesaj de "adio" pentru FCSB: "Nu a fost doar un club pentru mine" - Antena Sport

Malcom Edjouma a postat pe rețelele sociale o scrisoare prin care a anunțat despărțirea sa de FCSB, club unde a petrecut în total trei ani din cariera sa. Mijlocașul marocan primise o ofertă pentru a-și prelungi contractul până la vară, însă a refuzat.
În ultima zi a anului 2025, Edjouma a decis să marcheze despărțirea sa de FCSB printr-un mesaj de “adio”, în care a ținut să le mulțumească celor din staff, coechipierilor săi și suporterilor formației roș-albastre. Mijlocașul de 29 de ani a dezvăluit că experiența sa de la campioana României a reprezentat un pas imens în cariera și viața sa.
Mesajul lui Edjouma la plecarea de la FCSB
“Către întreaga familie FCSB,
Am ajuns aici la 25 de ani, încă un copil în mintea mea, plin de vise, îndoieli și dorința de a demonstra cine sunt. Astăzi plec ca un om, format de patru ani intenși de muncă, sacrificii, victorii, momente dificile și, mai presus de toate, lecții.
Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea acordată încă din prima zi. Staff-ului, pentru exigență, îndrumare și respect. Colegilor mei, pentru luptele pe care le-am dus împreună, pe teren și în afara lui.
Și, cel mai important, fanilor – pasiunea, dragostea și energia voastră vor rămâne cu mine pentru totdeauna. M-ați împins de la spate, m-ați susținut și m-ați făcut mai bun.
FCSB nu a fost doar un club pentru mine. A fost un capitol din viață. O școală. Un pas esențial în drumul meu, ca jucător și ca om. Plec cu capul sus, recunoscător și mândru că am purtat aceste culori timp de patru ani.
Cu respect și recunoștință,
Malcolm Sylas Edjouma“, a fost mesajul transmis de mijlocașul marocan pe rețelele sociale.
Malcom Edjouma a ajuns la FCSB în iarna anului 2022, transferat de la FC Botoșani pentru 330.000 de euro. În sezonul 2023/24, marocanul a fost împrumutat timp de un an de roș-albaștri la Bari, după care a jucat la formația din București până în prezent.
În total, Edjouma a adunat 123 de partide pentru FCSB, perioadă în care a marcat 18 goluri și a oferit opt pase decisive.
