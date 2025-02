Gigi Becali, atac la Răzvan Lucescu după PAOK - FCSB 1-2: "Care e fake, măi nebunule?! Fii, băi, fair-play! Te-am bătut de două ori" - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Gigi Becali a lansat un atac la Răzvan Lucescu după PAOK – FCSB 1-2. Antrenorul celor de la PAOK Salonic a spus că este o victorie fake a campioanei României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Patronul de la FCSB nu a rămas dator şi i-a dat o replică dură lui Răzvan Lucescu. Patronul de la FCSB i-a adus aminte lui Răzvan Lucescu că l-a învins de două ori în acest sezon. Gigi Becali, atac la Răzvan Lucescu după PAOK – FCSB 1-2 „Ce să vrei de la Lucescu? Băi, Lucescule, s-au jucat 4 reprize şi i-am bătut cu 3 la 1. În egalitate numerică, cu tot. Dacă e să ne gândim logic, hai să vedem câte şuturi au avut pe poartă. A fost ofsaid, gata. Dacă vrei situaţii, de ce au avut ei situaţia aia? Le-a dat-o cadou Creţu. Nu vreau să facem analiza jocului. Vreau să văd câte şuturi au avu pe poartă în prima repriză. Şi atunci unde e fake? Te-am bătut şi cu asta. Fii, băi, fair-play, că te-am bătut de două ori la tine acasă. Acum o să îl batem şi a treia oară. Nu avem valoarea lor, dar avem mai multă forţă. Au avut şi noroc, domne că e fake. Care e fake, măi, nebunule? S-a falsificat rezultatul, măi Răzvane? Ce altceva mai vrei, măi Răzvane? 51 la 49 sunt şansele de calificare. Pot să zic mai mult, că sunt de 60 – 40″, a spus Gigi Becali la digisport.ro. Răzvan Lucescu, reacţie dură după PAOK – FCSB 1-2: „Ăsta e fotbalul” Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a avut un mesaj clar după ce echipa sa a pierdut meciul cu FCSB, din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală Europa League. Campioana României a întors scorul şi s-a impus cu 2-1, graţie golurilor marcate de Andrei Gheorghiţă şi Joyskim Dawa. Reclamă

La finalul celor 90 de minute, Răzvan Lucescu a declarat pentru presa din Grecia că victoria celor de la FCSB este „o victorie fake” şi că echipa sa a fost mai bună în primele 45 de minute, atunci când cele două echipe au jucat de la egal la egal.

În prelungirile primei reprize, Taison a primit al doilea cartonaş galben pentru proteste şi a fost eliminat.

„E simplu. Am jucat 10 contra 11 în repriza a doua. Am făcut două greşeli, una la o fază fixă şi încă una. Este o victorie fake. Am avut o primă repriză fantastică pentru nivelul acestei competiţii.

