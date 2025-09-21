Gigi Becali, avertisment pentru rivale după startul dezastruos din Liga 1: "Bam, să arate Domnul puterea lui" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, avertisment pentru rivale după startul dezastruos din Liga 1: "Bam, să arate Domnul puterea lui"

Gigi Becali, avertisment pentru rivale după startul dezastruos din Liga 1: "Bam, să arate Domnul puterea lui"

Gigi Becali, avertisment pentru rivale după startul dezastruos din Liga 1: “Bam, să arate Domnul puterea lui”

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 13:30

Gigi Becali, avertisment pentru rivale după startul dezastruos din Liga 1: Bam, să arate Domnul puterea lui

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a ținut să le transmită un semnal de alarmă rivalelor sale din Liga 1, în ciuda faptului că FCSB este pe locul 13, cu șapte puncte în zece etape. Patronul de la FCSB a invocat divinitatea când a vorbit atât despre ce i s-a întâmplat până acum echipei sale, dar și despre viitorul formației antrenate de Elias Charalambous.

Finanțatorul a făcut referire inclusiv la declarația arogantă acordată în mai, atunci când a spus că nu va juca primele 10 meciuri din actualul sezon și va recupera.

Gigi Becali: “S-a întâmplat din cauza mea”

Latifundiarul din Pipera s-a învinovățit pentru ce se întâmplă la FCSB, însă nu a vorbit despre vreo decizie tactică luată de el, ci despre modul în care a fost pedepsit de Dumnezeu. Vorbind despre divinitate, Becali a spus că tot ea va reuși să îl și scoată din criză.

Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat din cauza mea, am dat o declarație de mândrie. Dacă faci socoteala, mai bine nu mă prezentam, decât să le am pe Dinamo, pe FC Argeș, Botoșani în fața mea. Dacă nu mă prezentam, aveam minus trei puncte el. Eu îmi recunosc greșeala. Domnul a zis că zece au trecut, și țăndări m-am făcut.

Acum se va face tăria din slăbiciune, vom câștiga zece meciuri la rând, bam, bam, bam, să arate Domnul puterea lui. Acum începe tăria. El s-a mândrit și i-am arătat, dar dacă eu sunt al Lui, va pune El mâna acum, să vedem cine mai are vreo putere. E lucrarea Domnului. E pedeapsă divină. Anul trecut îi băteam pe toți“, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

În luna mai, când FCSB era campioană, Becali a dat dovadă de aroganță într-o declarație și a spus următoarele lucruri:

Recuperăm după, fără probleme, ce nevoie avem? Noi avem acum distanță de Craiova 11 puncte (n.r. finalul sezonului trecut). Față de Rapid avem vreo 18 puncte. N-avem nevoie. Primele 10 meciuri noi nu le jucăm. Nu jucăm, prin neprezentare. 

Ne apucăm de treabă în octombrie, bineînțeles. Ce nu înțeleg ei, că vulturul zboară la înălțime mare și acolo este aerul rarefiat“.

