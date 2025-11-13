Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea: „De ce să te cerți cu el?” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea: „De ce să te cerți cu el?”

Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea: „De ce să te cerți cu el?”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 8:34

Comentarii
Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea: De ce să te cerți cu el?”

Gigi Becali / Profimedia

Gabi Balint l-a contrazis pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea. Acesta l-a criticat pe atacantul de la FCSB pentru cartonașul roșu încasat în remiza cu Hermannstadt, scor 3-3.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Balint a declarat că Bîrligea nu ar fi meritat să fie criticat în termeni atât de duri după gafa comisă în meciul de la Sibiu. Fostul internațional consideră că Becali riscă să piardă un jucător valoros prin declarațiile făcute. 

Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea 

Gabi Balint a mai declarat că Gigi Becali ar fi putut transforma gafa lui Daniel Bîrligea într-un lucru pozitiv, prin care atacantul să devină mult mai motivat în timpul partidelor. El a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt în minutul 82, după ce a încasat două cartonașe galbene în doar trei minute. 

Dacă ai un jucător care a greșit, tu practic trebuie să îl motivezi ca la meciul următor să fie mai bun. Să te răsplătească într-un fel. 

Să știți că pe jucător poți să îl ai la mână cu o chestie de genul ăsta! Dacă greșește, îl iei la o discuție, îi explici, îi faci o mustrare și apoi când vine meciul îi spui ”Ai greșit! Acum demonstrează că ești bun și o să uit tot ceea ce ai făcut. 

Reclamă
Reclamă

Astfel, jucătorul o să intre mai motivat. De ce să nu transformi asta într-un lucru pozitiv? De ce să te cerți cu el și să îl pui în tribună? 

Strici relațiile cu fotbalistul și riști să pierzi un jucător? Trebuie să îl câștigi!”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro. 

Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Observator
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica
9:36
Decizie istorică luată de Real Madrid! Numele stadionului a fost schimbat după 70 de ani
9:18
Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia”
8:59
Adrian Mutu e convins! Echipa de Champions League la care îl vede pe Ianis Hagi anul viitor: “Aşa simt eu”
8:50
Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova: „E necunoscut. Nu știu dacă e bine sau rău”
8:33
Motivul pentru care jucătorii de la FCSB pot da în judecată clubul. Anunţul lui Mihai Stoica: “Sunt chestii interpretabile”
8:19
Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia: „Pot face diferența”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 4 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 5 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani 6 Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu”
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!