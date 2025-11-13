Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea: „De ce să te cerți cu el?” - Antena Sport

Gabi Balint l-a contrazis pe Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea. Acesta l-a criticat pe atacantul de la FCSB pentru cartonașul roșu încasat în remiza cu Hermannstadt, scor 3-3.
Balint a declarat că Bîrligea nu ar fi meritat să fie criticat în termeni atât de duri după gafa comisă în meciul de la Sibiu. Fostul internațional consideră că Becali riscă să piardă un jucător valoros prin declarațiile făcute.
Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea
Gabi Balint a mai declarat că Gigi Becali ar fi putut transforma gafa lui Daniel Bîrligea într-un lucru pozitiv, prin care atacantul să devină mult mai motivat în timpul partidelor. El a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt în minutul 82, după ce a încasat două cartonașe galbene în doar trei minute.
„Dacă ai un jucător care a greșit, tu practic trebuie să îl motivezi ca la meciul următor să fie mai bun. Să te răsplătească într-un fel.
Să știți că pe jucător poți să îl ai la mână cu o chestie de genul ăsta! Dacă greșește, îl iei la o discuție, îi explici, îi faci o mustrare și apoi când vine meciul îi spui ”Ai greșit! Acum demonstrează că ești bun și o să uit tot ceea ce ai făcut.
Astfel, jucătorul o să intre mai motivat. De ce să nu transformi asta într-un lucru pozitiv? De ce să te cerți cu el și să îl pui în tribună?
Strici relațiile cu fotbalistul și riști să pierzi un jucător? Trebuie să îl câștigi!”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.
