Gigi Becali îl aşteaptă la FCSB, dar jucătorul nici nu vrea să audă: "Este imposibil să se facă în această iarnă!" - Antena Sport

„MM” Stoica a pus capăt zvonurilor și a dezvăluit faptul că cei doi jucători vor rămâne la cluburile la care sunt împrumutați până în vară, atunci când aceste înțelegeri vor expira.

Potrivit oficialului, vicecampioana României nu are nicio clauză în contractul de împrumut al celor doi, așa că aceștia nu pot fi chemați la echipă în pauza competițională din această iarnă.

„Am văzut că a jucat Edjouma. A intrat în minutul 60 și ceva. (n.r. Poate reveni Edjouma în iarnă la FCSB?) Nu, sub nicio formă. Nu există nicio clauză în contract. Nicio clauză în contract nici la Musi, e sub contract cu Petrolul până pe 15 iunie 2024”, a fost mesajul lui Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.