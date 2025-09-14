Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: "Mă unge pe suflet". Cum a fost "luat la țintă" patronul de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: "Mă unge pe suflet". Cum a fost "luat la țintă" patronul de la FCSB

Liga 1

Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: “Mă unge pe suflet”. Cum a fost “luat la țintă” patronul de la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 13:40

Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: Mă unge pe suflet. Cum a fost luat la țintă patronul de la FCSB

Victor Angelescu, Dan Şucu şi Gigi Becali / Colaj Hepta

Victor Angelescu a vorbit în cadrul unui podcast despre personaje care au marcat fotbalul românesc, iar Gigi Becali s-a numărat și el pe listă. Acționarul minoritar de la Rapid l-a catalogat pe patronul de la FCSB drept protagonistul din Liga 1, după care nu s-a putut abține din a-l ironiza pe finanțatorul campioanei.

Angelescu s-a legat în declarația sa de momentele în care giuleștenii își înving rivala în derby-uri.

Victor Angelescu, despre momentele “de liniște” ale lui Gigi Becali

Conducătorul Rapidului a remarcat că după meciurile bucureștene în care alb-vișiniii se impun contra FCSB-ului, Gigi Becali devine reticent în a mai acorda declarații la TV pe termen scurt. Angelescu a spus că momentele respective sunt unele îmbucurătoare pentru el, deși din discursul său nu pare să îi poarte pică patronului de la FCSB, ținând cont că l-a și lăudat pentru investițiile făcute în fotbalul românesc.

Cel mai mare personaj al fotbalului românesc, cred că e bun cuvântul personaj. Le are pe toate, şi rele şi bune. Îl apreciez pentru că a fost un moment în fotbalul românesc când nimeni nu investea şi el a fost singurul care a şi rezistat, a investit şi are o parte la faptul că au revenit alţii să-i cucerească tronul.

Ceea ce am observat ce face, şi poate nu o s-o mai facă că o zic eu acum. Când îl bate Rapidul nu iese două zile la televizor. Singurele zile de pe pământul ăsta când Gigi Becali nu iese este după ce îl batem noi. Când ia bătaie de la Rapid are două zile când nu intră în emisiuni. Când l-am bătut, nu intra în emisiuni.

De curând a intrat, dar la început? Mă unge pe suflet când îi batem pe FCSB şi văd că e atât de nervos încât nu intră la televizor. E un om senzaţional“, a spus Victor Angelescu, potrivit orangesport.ro.

