Gigi Becali l-a comparat pe Florinel Coman cu Diego Maradona: "Asta a făcut la FCSB!". Propunere în direct de 500.000 de euro - Antena Sport

Coman chiar dacă pleacă, putem să îl ţinem să joace preliminariile. Ei încep în septembrie, qatarezii. Am zis că iau 7-8 jucători pentru că avem nevoie pe două fronturi, să putem să ducem lupta. Cu Coman, fără Coman, ce o vrea Dumnezeu„, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.

Gigi Becali i-a făcut o propunere fabuloasă lui „Mbappe de la FCSB”. Omul de afaceri este gata să îi plătească o jumătate de milion de euro lui Florinel Coman pentru a îşi amâna plecarea în Qatar. Va încasa suma integral în cazul în care îi duce pe roş-albaştri în grupele Ligii Campionilor.

„Dacă îi spun să rămână ca să ia 500.000 de euro pentru calificare, crezi că vrea Coman sau nu vrea? Normal că acceptă. Pot să-i dau eu sfaturi la fotbal lui Coman? Ce, l-am crescut eu? Pe mine mă interesează să execute ordinele mele oamenii de la mine din curte„, a anunţat patronul FCSB-ului.

Cum arată clasamentul din play-off, după Sepsi – FCSB 2-2:

1. FCSB, 46 p

2. Farul, 35 p 3. Universitatea Craiova, 34 p 4. CFR Cluj, 31 p 5. Rapid, 29 p 6. Sepsi, 28 p Sepsi OSK – FCSB 2-2 Cât de gravă e accidentarea lui Florinel Coman Florinel Coman a dezvăluit cât de gravă este accidentarea lui, suferită în partida dintre Sepsi şi FCSB, încheiată cu scorul de 2-2. „Mbappe" a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme la inghinali, motiv pentru care a fost schimbat în minutul 19.

lorinel Coman a declarat că a luat decizia de a nu risca, după ce a simţit un disconfort la nivelul inghinalilor, astfel că a luat decizia de a cere schimbare în partida cu Sepsi. Acesta a mărturisit că va efectua mai multe investigaţii medicale în zilele viitoare. Extrema roş-albaştrilor a transmis şi că toţi jucătorii de la FCSB sunt concentraţi, pentru a câştiga titlul cât mai repede.

„Am simţit ceva la inghinali, nu am mai continuat. Sper ca în zilele următoare să nu am nicio problemă. Mereu când jucăm cu Sepsi trebuie să închidem meciul din prima repriză, când joacă acasă prind aripi. Au fost greşeli omeneşti pe final, trebuie să le eliminăm, ne-au dominat pe final. Dacă eram pragmatici în prima repriză, trebuia să închidem meciul, când am avut ocazii.

Îi simt puternici pe băieţi, cu un singur gând, de a termina cât mai repede. Trebuie să te sacrifici mult, să treci prin multe stări pentru a deveni campioni. Aşteptăm următorul meci, nu trebuie să dramatizăm, ceea ce contează e ce am reuşit să clădim în acest campionat, nu se dărâmă acum.

(N.r. Despre Olimpiu Moruţan) Am vorbit cu Olimpiu aseară, după ce s-a accidentat. Îmi pare rău pentru el, e ghinion pur. Suntem alături de el, îmi e prieten, sper să-şi revină pentru că România are nevoie de el”, a declarat Florinel Coman, conform digisport.ro.

