Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali l-a făcut praf pe Târnovanu: “Golurile au fost ale lui. A zis să-şi bage mingea în poartă”

Gigi Becali l-a făcut praf pe Târnovanu: “Golurile au fost ale lui. A zis să-şi bage mingea în poartă”

Radu Constantin Publicat: 20 aprilie 2026, 22:56

Gigi Becali l-a făcut praf pe Târnovanu: Golurile au fost ale lui. A zis să-şi bage mingea în poartă

Echipa bucureşteană FCSB a învins luni seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii 1.

La Ovidiu, gazdele au deschis scorul pe finalul primei reprize, prin Radaslavescu, din pasa lui Maftei, însă o parte de vină la gol o are şi portarul Ştefan Târnovanu. Şi în repriza a doua portarul a mai avut o gafă de proporţii, ieşind neinspirat în faţa lui Alibec, care a marcat.

Gigi Becali a comentat cu umor pe seama lui Târnovanu, despre care spune că a gafat ca să poată pleca de la FCSB. Mai mult, latifundiarul a spus despre Farul că nu a avut practic vreo ocazie, chiar dacă a marcat de două ori.

“Nu am avut nicio emoţie. Golurile au fost ale lui Târnovanu. Nu am avut nicio emoție. Ce, ăla a fost gol? A zis Târnovanu să își bage mingea în poartă, poate a zis: ‘Poate mă lasă nea Gigi să plec, hai să mai bag una în poartă’. Lasă că e mai bine așa! Nu am avut nicio emoție. Nu au avut niciun şut pe poartă. Nu am avut nicio emoţie”, a spus Becali la Digi Sport.

Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Gheorghe Hagi, ”trădat” de gesturi la numirea ca selecţioner al naționalei! Un expert în limbajul corpului l-a analizat minut cu minut pe ”Rege” în timpul conferinţei de presă
