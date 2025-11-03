Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare"

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare”

Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare”

Publicat: 3 noiembrie 2025, 21:20

Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: A avut pricepere și organizare”

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali a fost lăudat de Andrei Cristea pentru transferurile pregătite la FCSB. Patronul campioanei vrea să dea o lovitură uriașă și să-i aducă „la pachet” pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj. 

Andrei Cristea i-a lăudat și pe cei doi jucători doriți de Gigi Becali. Fostul atacant consideră că e meritul FCSB-ului faptul că poate să achite suma de 5,5 milioane de euro în schimbul acestora. 

Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB 

Ar fi o lovitură de proporții dată de FCSB (n.r – transferurile lui Munteanu și Emerllahu). Sunt doi jucători foarte bine cotați și cu un preț destul de piperat. Este meritul FCSB-ului că are posibilitatea să investească, are curajul să fac lucrul ăsta. 

Investesc, joacă în cupele europene, produc bani, vând jucători mai departe și întotdeauna au ieșit pe plus. Au avut pricepere și organizare”, a declarat Andrei Cristea, conform sport.ro. 

Gigi Becali a făcut un anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul campioanei a dat de înțeles că poartă deja discuții cu Neluțu Varga. 

Atât vă spun. Eu sunt prieten cu Nelu Varga și avem convențiile noastre. Nu putem să spunem tot ce negociem. Nu pot să spun ce am negociat. Perioadă de transferuri e în ianuarie. Sunt lucruri pe care nu le pot spune. Nu sunt genul de om care să fugă de întrebări sau să mintă, iar Nelu Varga e prietenul meu și nu pot să răspund la întrebările astea.  

Emerllahu? E jucător valoros, e tânăr, jucător de perspectivă. Oricât de sincer aș fi, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun.”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

