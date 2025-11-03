Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB: „A avut pricepere și organizare” - Antena Sport

Gigi Becali a fost lăudat de Andrei Cristea pentru transferurile pregătite la FCSB. Patronul campioanei vrea să dea o lovitură uriașă și să-i aducă „la pachet” pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu, de la CFR Cluj.

Andrei Cristea i-a lăudat și pe cei doi jucători doriți de Gigi Becali. Fostul atacant consideră că e meritul FCSB-ului faptul că poate să achite suma de 5,5 milioane de euro în schimbul acestora.

Gigi Becali, lăudat pentru transferurile pregătite la FCSB

„Ar fi o lovitură de proporții dată de FCSB (n.r – transferurile lui Munteanu și Emerllahu). Sunt doi jucători foarte bine cotați și cu un preț destul de piperat. Este meritul FCSB-ului că are posibilitatea să investească, are curajul să fac lucrul ăsta.

Investesc, joacă în cupele europene, produc bani, vând jucători mai departe și întotdeauna au ieșit pe plus. Au avut pricepere și organizare”, a declarat Andrei Cristea, conform sport.ro.

Gigi Becali a făcut un anunț despre transferurile lui Louis Munteanu și Lindon Emerllahu la FCSB. Patronul campioanei a dat de înțeles că poartă deja discuții cu Neluțu Varga.