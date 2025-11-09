Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat şi pe Mihai Stoica (60 de ani) după Hermannstadt – FCSB 3-3. Patronul FCSB-ului a susţinut că e indisciplină la echipă şi e gata să ia o măsură radicală.

Becali a anunţat că vrea să angajeze un om care să se ocupe în mod special de disciplină.

Gigi Becali a anunţat că va angaja un om care să se ocupe de disciplina echipei

“Şi eu sunt vinovat, nu m-am dus la echipă. Sunt şi prea prieten cu MM, nu face ce-i zic. A plecat Ngezana, dă-i, mă, amendă.

Poate să se supere MM pe mine… dar e clar că acolo nu îi respectă pe Pintilii și pe Charalambous. E vorba despre indisciplină, nu există autoritate la echipă. O să angajez pe cineva care să se ocupe de disciplină. Inventez eu postul! O să se supere MM, n-am ce să fac. Nu se poate aşa ceva”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Hermannstadt – FCSB 3-3

Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Ligii 1. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat.