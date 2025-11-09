Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului

Publicat: 9 noiembrie 2025, 23:23

Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului

Gigi Becali şi Mihai Stoica, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat şi pe Mihai Stoica (60 de ani) după Hermannstadt – FCSB 3-3. Patronul FCSB-ului a susţinut că e indisciplină la echipă şi e gata să ia o măsură radicală.

Becali a anunţat că vrea să angajeze un om care să se ocupe în mod special de disciplină.

Gigi Becali a anunţat că va angaja un om care să se ocupe de disciplina echipei

“Şi eu sunt vinovat, nu m-am dus la echipă. Sunt şi prea prieten cu MM, nu face ce-i zic. A plecat Ngezana, dă-i, mă, amendă.

Poate să se supere MM pe mine… dar e clar că acolo nu îi respectă pe Pintilii și pe Charalambous. E vorba despre indisciplină, nu există autoritate la echipă. O să angajez pe cineva care să se ocupe de disciplină. Inventez eu postul! O să se supere MM, n-am ce să fac. Nu se poate aşa ceva”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Hermannstadt – FCSB 3-3

Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Ligii 1. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat.

Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3).

În minutul 72, Bîrligea a marcat, dar golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid.

FC Hermannstadt: Muţiu – Ciobotaru, Căpuşă, Karo, Bejan, Stancu – Oroian (Biceanu – 69), Ivanov, Albu (Gjorgjievski – 89) – Chiţu (Buş – 80), Neguţ (Jair – 79). Antrenor: Marius Măldărăşanu

Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meciTânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
FCSB: Zima – Graovac, Cercel (Stoian – 61), Ngezana, Radunovic – Tănase, Lixandru (Bîrligea – 46)- Miculescu (Politic – 85), Olaru, Cisotti – Thiam (Popescu – 69). Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Ivanov (17) / Bîrligea (79, 81), Graovac (90+4)

Cartonaş roşu: Bîrligea (81)

Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu.

