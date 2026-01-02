Horațiu Moldovan, pe lista echipei care i-a făcut viață grea Barcelonei în Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Horațiu Moldovan, pe lista echipei care i-a făcut viață grea Barcelonei în Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 2 ianuarie 2026, 15:21

Horațiu Moldovan / Profimedia

Horațiu Moldovan este decis să nu rămână la Real Oviedo și din această iarnă, iar portarul român ia în calcul mai multe opțiuni, una dintre ele fiind cu adevărat surprinzătoare.

Potrivit spaniolilor de la Mundo Deportivo, „tricolorul” este pe lista unei echipe din UEFA Champions League, care i-a făcut viață grea campioanei din La Liga.

Horațiu Moldovan, pe radarul celor de la Club Brugge

Club Brugge este în căutarea unui portar pentru această iarnă, iar varianta aducerii lui Horațiu Moldovan este una la îndemână pentru clubul din Belgia.

Formația care evoluează în grupa principală de UEFA Champions League și care a produs unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon, acel 3-3 cu Barcelona, nu exclude împrumutul acestuia.

Dacă mutarea se va concretiza, Horațiu Moldovan va deveni al treilea fotbalist român din istoria echipei belgiene, după Alin Stoica și Dorin Rotariu.

