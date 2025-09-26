Gigi Becali nu a renunţat la transferul lui Louis Munteanu la FCSB! Şi-a făcut deja planul: "Imediat îl iau" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) vrea să îl transfere în iarnă la FCSB pe Louis Munteanu (23 de ani). Patronul campioanei României a anunţat că îl va aduce pe Louis Munteanu dacă îl va vinde pe Daniel Bîrligea (25 de ani).

Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Becali a făcut şi în campania de transferuri din vară o ofertă pentru Louis Munteanu, de 4 milioane de euro. A ridicat mai apoi oferta la 4.5 milioane de euro. Neluţu Varga nici nu a vrut să audă de astfel de sume. El cerea 18 milioane de euro în schimbul atacantului. Ar fi refuzat oferte de 10-12 milioane de euro pentru golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut.

Gigi Becali nu renunţă la Louis Munteanu: “În iarnă putem discuta”

„M-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl dau pe 15 milioane, ia și Neluțu Varga 2 milioane de euro de pe Bîrligea. Dar eu nu îi dau banii, stau la judecată cu el ca să mi-l dea pe Louis.

Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis. Dacă mi-l dă, îi dau banii și de la Bîrligea și pe Louis. Nu îi dau niciun ban de la Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis. Așa trebuie să fie, Bîrligea la Ajax și Munteanu la FCSB.

Nu mai dau 500.000 în plus, nu mai merge. Nici nu discutăm acum, Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă da, putem discuta, atunci poate să plece”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.