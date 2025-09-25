Lovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul
Daniel Işvanca Publicat: 25 septembrie 2025, 17:04

Jucătorii celor de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a primit o lovitură de proporții, după ce a ratat calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Ardelenii au adus nume importante în această perioadă de transferuri, dar a fost sancționată de FIFA după ce a fost reclamată.

Concret, oficialii clubului Fiorentina au făcut plângere la forul internațional, după ce clubul din Gruia nu a achitat transferul atacantului român care a ieșit golgheter în sezonul precedent de Liga 1.

CFR Cluj, sancționată de FIFA! Fiorentina a făcut plângere

În vara anului 2024, CFR Cluj a dat o lovitură de proporții pe piața transferurilor și l-a adus pe Louis Munteanu de la Fiorentina, în schimbul sumei de 2,3 milioane de euro.

Clubul patronat de Neluțu Varga a fost reclamat la FIFA de Fiorentina, iar FIFA a impus o interdicție la transferuri până la remedierea situației. Neluțu Varga a reacționat și a explicat că a ajuns la un acord cu italienii pentru rezolvarea acestui caz.

„Transferurile sunt blocate, dar nu este o chestiune gravă, în sensul în care săptămâna viitoare am convenit cu Fiorentina să facem plata acelor 400.000 de euro, care înseamnă rata scadentă prezentă. Italienii mi-au explicat că au trebuit să facă aceste demersuri, nu din răutate față de CFR sau din lipsă de răbdare, și fiindcă trebuie să își facă și ei calculele financiare pe circuit intern. Urmează să mai plătim apoi încă 1,6 milioane de euro rate viitoare.

Adevărul despre transferul lui Louis Munteanu este că am fost la un pas să îl vindem la Ajax în ultima zi de mercato, dar nu ne-am mai încadrat cu timingul, fiindcă înțelegerea am făcut-o în jurul orei 6 după-amiaza și mai erau la dispoziție doar câteva ore.

Ajax și Valencia sunt, în momentul de față, singurele cluburi dispuse să plătească în condițiile cerute de noi, adică 15-17 milioane de euro plus procente și bonusuri, astfel încât transferul s-ar putea duce la 20 de milioane de euro. E o discuție care se va reactiva în mercato de iarnă, și sperăm că atunci Dumnezeu să îl țină sănătos pe Louis și să ne ajute în campionat”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.

