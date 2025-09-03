Gigi Becali pregătește o lovitură în mercato! Vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga! - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali pregătește o lovitură în mercato! Vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga!

Alex Ioniță Publicat: 3 septembrie 2025, 17:00

Profimediaimages

Gigi Becali pregătește o adevărată lovitură în mercato. Patronul de la FCSB a „pus ochii” pe un fundaș din Bundesliga, pe care vrea să îl aducă în lotul lui Elias Charalambous.

Este vorba despre Hrvoje Smolcic, un fundaș central de 25 de ani, legitimat în prezent la Eintracht Frankfurt. Croatul este cotat la 2 milioane de euro și, în stagiunea precedentă, a evoluat la LASK Linz, sub formă de împrumut.

Gigi Becali pregătește o lovitură: vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga

Potrivit informațiilor oferite de iamsport.ro, FCSB a trimis o ofertă de 1 milion de euro către Eintracht Frankfurt, pentru transferul lui Hrvoje Smolcic. Această mutare ar rezolva problemele din apărarea campioanei, având în vedere accidentarea lui Dawa, dar și faptul că Mihai Popescu a intrat în dizgrațiile patronului.

De menționat este faptul că Smolcic s-a aflat, în aceată vară, și pe lista celor de la Anderlecht. Mutarea a picat însă, după ce jucătorul nu a trecut vizita medicală, din cauza unei probleme la genunchi.

Hrvoje Smolcic a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Rijeka. La Eintracht Frankfurt a ajuns în 2022, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

Fundașul croat a atins cea mai mare cotă de piață în primăvara lui 2023. La momentul respectiv era cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Când revine Daniel Bîrligea! Atacantul de la FCSB se tratează la Marijana Kovacevic

Daniel Bîrligea a ajuns în Serbia, unde este tratat de celebra Marijana Kovacevic, după leziunea musculară suferită în meciul cu CFR Cluj, 2-2, în care atacantul de 25 de ani a rezistat doar 10 minute.

Problema musculară l-a făcut pe vârful de la FCSB să rateze dubla cu Canada şi Cipru, pentru care fusese deja convocat de Mircea Lucescu. Conform gsp.ro, Daniel se află în plin tratament, unul care decurge perfect.

Astfel că, sunt şanse mari ca Daniel Bîrligea să fie apt de joc pentru meciul cu Miercurea Ciuc, ce va avea loc pe 14 septembrie, după pauza prilejuită de meciurile echipelor naţionale.

Rămas fără Daniel Bîrligea, Mircea Lucescu a luat decizia să nu cheme niciun înlocuitor. Astfel, Il Luce se va baza pe doi atacanţi, Louis Munteanu şi Denis Drăguş.

Bîrligea este cotat la 5 milioane de euro şi a marcat 4 goluri în cele 9 meciuri adunate în toate competiţiile acestui început de sezon. El şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă.

