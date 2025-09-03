Gigi Becali pregătește o lovitură în mercato! Vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga! - Antena Sport

Gigi Becali pregătește o adevărată lovitură în mercato. Patronul de la FCSB a „pus ochii” pe un fundaș din Bundesliga, pe care vrea să îl aducă în lotul lui Elias Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Hrvoje Smolcic, un fundaș central de 25 de ani, legitimat în prezent la Eintracht Frankfurt. Croatul este cotat la 2 milioane de euro și, în stagiunea precedentă, a evoluat la LASK Linz, sub formă de împrumut.

Gigi Becali pregătește o lovitură: vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga

Potrivit informațiilor oferite de iamsport.ro, FCSB a trimis o ofertă de 1 milion de euro către Eintracht Frankfurt, pentru transferul lui Hrvoje Smolcic. Această mutare ar rezolva problemele din apărarea campioanei, având în vedere accidentarea lui Dawa, dar și faptul că Mihai Popescu a intrat în dizgrațiile patronului.

De menționat este faptul că Smolcic s-a aflat, în aceată vară, și pe lista celor de la Anderlecht. Mutarea a picat însă, după ce jucătorul nu a trecut vizita medicală, din cauza unei probleme la genunchi.

Hrvoje Smolcic a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Rijeka. La Eintracht Frankfurt a ajuns în 2022, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.