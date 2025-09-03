Când revine Daniel Bîrligea! Atacantul de la FCSB se tratează la Marijana Kovacevic - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Când revine Daniel Bîrligea! Atacantul de la FCSB se tratează la Marijana Kovacevic

Publicat: 3 septembrie 2025, 15:14

Daniel Bîrligea e înlocuit de Denis Alibec, în meciul cu CFR Cluj - Sport Pictures

Daniel Bîrligea a ajuns în Serbia, unde este tratat de celebra Marijana Kovacevic, după leziunea musculară suferită în meciul cu CFR Cluj, 2-2, în care atacantul de 25 de ani a rezistat doar 10 minute.

Problema musculară l-a făcut pe vârful de la FCSB să rateze dubla cu Canada şi Cipru, pentru care fusese deja convocat de Mircea Lucescu. Conform gsp.ro, Daniel se află în plin tratament, unul care decurge perfect.

Daniel Bîrligea revine pe 14 septembrie

Astfel că, sunt şanse mari ca Daniel Bîrligea să fie apt de joc pentru meciul cu Miercurea Ciuc, ce va avea loc pe 14 septembrie, după pauza prilejuită de meciurile echipelor naţionale.

Rămas fără Daniel Bîrligea, Mircea Lucescu a luat decizia să nu cheme niciun înlocuitor. Astfel, Il Luce se va baza pe doi atacanţi, Louis Munteanu şi Denis Drăguş.

Bîrligea este cotat la 5 milioane de euro şi a marcat 4 goluri în cele 9 meciuri adunate în toate competiţiile acestui început de sezon. El şi-a trecut în cont şi o pasă decisivă.

