Gigi Becali pregăteşte "revoluţia" la FCSB. Transferurile anunţate: "Să se ştie că se poate sta şi-n tribună" - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte o adevărată “revoluţie” la FCSB în pauza de iarnă. Patronul campioanei a dezvăluit câte transferuri vrea să efectueze la echipa sa, în perioada de mercato care se apropie.

Gigi Becali a anunţat că l-a trimis pe Mihai Stoica în Portugalia, pentru a găsi jucători pentru FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a îndeplinit cerinţa patronului şi a găsit un fotbalist deja.

Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB

Latifundiarul din Pipera a transmis că îşi doreşte cel puţin cinci noi jucători la FCSB. El i-a avertizat pe actualii elevi ai lui Elias Charalambous şi a transmis că din iarnă, mulţi vor sta şi în tribună în timpul meciurilor.

“MM a găsit doar un singur jucător. Eu vreau doi fundaşi centrali, doi mijlocaşi. Vreau să iau 5-6 fotbalişti, să se ştie că se poate sta şi-n tribună, că nu e loc pe bancă.

Portughezii sunt talentaţi, joacă, au în ADN-ul lor tehnica asta de fotbalişti”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.