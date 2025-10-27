Gigi Becali pregăteşte "revoluţia" la FCSB. Transferurile anunţate: "Să se ştie că se poate sta şi-n tribună" - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte o adevărată “revoluţie” la FCSB în pauza de iarnă. Patronul campioanei a dezvăluit câte transferuri vrea să efectueze la echipa sa, în perioada de mercato care se apropie.
Gigi Becali a anunţat că l-a trimis pe Mihai Stoica în Portugalia, pentru a găsi jucători pentru FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a îndeplinit cerinţa patronului şi a găsit un fotbalist deja.
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB
Latifundiarul din Pipera a transmis că îşi doreşte cel puţin cinci noi jucători la FCSB. El i-a avertizat pe actualii elevi ai lui Elias Charalambous şi a transmis că din iarnă, mulţi vor sta şi în tribună în timpul meciurilor.
“MM a găsit doar un singur jucător. Eu vreau doi fundaşi centrali, doi mijlocaşi. Vreau să iau 5-6 fotbalişti, să se ştie că se poate sta şi-n tribună, că nu e loc pe bancă.
Portughezii sunt talentaţi, joacă, au în ADN-ul lor tehnica asta de fotbalişti”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Totodată, Gigi Becali s-a declarat mulţumit de prestaţia jucătorilor de la FCSB după succesul categoric cu UTA, scor 4-0. El a apreciat, în special, atitudinea fotbaliştilor lui.
“(Ce v-a plăcut?) Atitudinea. Noi aşa am câştigat cele două campionate, aşa am făcut performanţă europeană. Când ai pierdut mingea, să o recuperezi. Când e mingea la adversar, toată echipa s-o recupereze. Aşa e la fotbal, război. Avem jucători valoroşi”, a mai spus patronul FCSB-ului, după victoria cu UTA.
