Mihai Stoica, reacție din Portugalia după FCSB - UTA 4-0. Ce a scris după ce Gigi Becali l-a făcut scouter - Antena Sport

Mihai Stoica a urmărit din Portugalia meciul câștigat de FCSB contra celor de la UTA, scor 4-0. După eșecul roș-albaștrilor contra Bolgonei din Europa League, Gigi Becali anunța că președintele Consiliului de Administrație al clubului va prelua atribuțiile unui scouter și va pleca în străinătate pentru a găsi trei jucători care să fie aduși în iarnă.

“MM” a postat pe rețelele sociale o fotografie cu laptop-ul său, unde urmărea duelul campioanei en-tire cu echipa lui Adrian Mihalcea, în timp ce se afla pe Estadio Municipal de Braga, la meciul dintre fosta adversară a CFR-ului și Casa Pia. Duelul disputat în Liga Portugal, competiție transmisă în exclusivitate pe AntenaPLAY, s-a încheiat cu scorul de 4-0 pentru gazde.

Mihai Stoica s-a bucurat de la distanță de victoria FCSB-ului

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a rezumat la un singur cuvânt în limba portugheză, și anume “Siiii“, acompaniat de două emoticoane, respectiv o inimă roșie și una albastră.

Potrivit declarațiilor lui Gigi Becali, vizita lui Stoica în Portugalia deja a început să dea roade, iar oficialul a găsit un fundaș central:

“Am o veste extraordinară din Portugalia, așa spun. Gata, am zis că vreau fundaș central, 1-2 fundași centrali, doi mijlocași centrali. Gata, vine din iarnă direct. Numai unul a găsit MM Stoica, a găsit fundașul. Nu vreau să dau mai multe detalii, ca după vin dușmanii și atacă“, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.