Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, reacție din Portugalia după FCSB - UTA 4-0. Ce a scris după ce Gigi Becali l-a făcut scouter - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, reacție din Portugalia după FCSB – UTA 4-0. Ce a scris după ce Gigi Becali l-a făcut scouter

Mihai Stoica, reacție din Portugalia după FCSB – UTA 4-0. Ce a scris după ce Gigi Becali l-a făcut scouter

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 9:23

Comentarii
Mihai Stoica, reacție din Portugalia după FCSB – UTA 4-0. Ce a scris după ce Gigi Becali l-a făcut scouter

Mihai Stoica, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

Mihai Stoica a urmărit din Portugalia meciul câștigat de FCSB contra celor de la UTA, scor 4-0. După eșecul roș-albaștrilor contra Bolgonei din Europa League, Gigi Becali anunța că președintele Consiliului de Administrație al clubului va prelua atribuțiile unui scouter și va pleca în străinătate pentru a găsi trei jucători care să fie aduși în iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“MM” a postat pe rețelele sociale o fotografie cu laptop-ul său, unde urmărea duelul campioanei en-tire cu echipa lui Adrian Mihalcea, în timp ce se afla pe Estadio Municipal de Braga, la meciul dintre fosta adversară a CFR-ului și Casa Pia. Duelul disputat în Liga Portugal, competiție transmisă în exclusivitate pe AntenaPLAY, s-a încheiat cu scorul de 4-0 pentru gazde.

Mihai Stoica s-a bucurat de la distanță de victoria FCSB-ului

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a rezumat la un singur cuvânt în limba portugheză, și anume “Siiii“, acompaniat de două emoticoane, respectiv o inimă roșie și una albastră.

Mihai Stoica
Mihai Stoica, reacție din Portugalia după FCSB – UTA 4-0. Ce a scris după ce Gigi Becali l-a făcut scouter

Potrivit declarațiilor lui Gigi Becali, vizita lui Stoica în Portugalia deja a început să dea roade, iar oficialul a găsit un fundaș central:

Am o veste extraordinară din Portugalia, așa spun. Gata, am zis că vreau fundaș central, 1-2 fundași centrali, doi mijlocași centrali. Gata, vine din iarnă direct. Numai unul a găsit MM Stoica, a găsit fundașul. Nu vreau să dau mai multe detalii, ca după vin dușmanii și atacă“, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

După eșecul din Europa League cu Bologna, Becali a spus că vrea să transfere un fundaș central și doi mijlocași.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977”
Fanatik.ro
Când s-a produs singurul blackout din istoria României. „Pagubele au fost duble faţă de cele provocate de cutremurul din 1977”
9:01
Lando e noul lider. Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului
8:46
“Mai bine plec de la echipă!”. Vinicius, declarație “explozivă” în timpul crizei de nervi din Real – Barcelona
8:43
“E umilitor”. Valentin Costache, semnal de alarmă uriaş după eşecul usturător cu FCSB: “Când nu poţi da o pasă…”
8:26
“Noi ce să mai zicem, nu ne e greu?” Darius Olaru, discurs ferm după ce FCSB a făcut spectacol cu UTA
8:25
Gigi Becali nu l-a “clintit” pe Șut. Dezvăluirea jucătorului: “Cel mai dificil moment din viața mea ăsta a fost”
8:17
Fundaş central pentru FCSB. Anunţul lui Gigi Becali după victoria cu UTA: “Am plătit 900.000 de euro”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 3 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 4 Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor” 5 FCSB – UTA 4-0. Campioana României se apropie la doar trei puncte de zona de play-off 6 „Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene