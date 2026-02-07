Gigi Becali, reacţie dură după ce Valeriu Iftime a fost acuzat că a făcut "blat" cu FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, reacţie dură după ce Valeriu Iftime a fost acuzat că a făcut “blat” cu FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 februarie 2026, 11:08

Gigi Becali, reacţie dură după ce Valeriu Iftime a fost acuzat că a făcut blat cu FCSB!

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) s-a arătat revoltat de acuzaţiile pe care doi fani i le-a adus lui Valeriu Iftime (65 de ani), după FCSB – Botoşani 2-1.

Fanii respectivi l-au acuzat de “blat” pe Iftime, iar atât patronul Botoşaniului, cât şi cel al FCSB-ului au negat vehement că ar fi fost o înţelegere între ei pentru acest meci.

Gigi Becali a răbufnit după ce doi fani ai Botoşaniului i-au acuzat de “blat” pe el şi Iftime

“Nu mă interesează pe mine ce zice unul și altul. Lumea este nebună, lumea în general e nebună, nu toți. A început să înnebunească lumea. Am auzit că cică am vândut meciuri. Dacă vreți, eu nu vreau să fiu nebun.

Dacă eu comentez ce spun nebunii, dacă ești om normal, ce spun nebunii pe Tik Tok nu te interesează. Comentăm ce zice un nebun, eu nu comentez”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

După meciul de pe Arena Națională, Valeriu Iftime a acordat câteva declarații presei chiar de pe scările de acces către stadion, însă la un moment dat a fost întrerupt de o parte din suporterii echipei sale. Fanii erau extrem de nemulțumiți de rezultat, motiv pentru care au început să îl acuze pe patronul moldovenilor că a făcut blat pentru a o ajuta pe FCSB să se califice în play-off.

Blatistule” sau “Hoțuleau fost cuvintele strigate încontinuu de cei doi fani, pe care Iftime a încercat să îi liniștească. Inițial, patronul moldovenilor și-a dorit un dialog civilizat cu ambii oameni, însă niciunul dintre ei nu s-a calmat.

Atunci, finanțatorul botoșănenilor a încheiat discuția și a plecat din zona Arenei Naționale. Odată cu eșecul cu FCSB, FC Botoșani rămâne pe poziția a șasea, însă acum mai are un singur punct avans față de CFR Cluj, care e pe locul 7.

