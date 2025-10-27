Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: "Eu nu am nevoie de sifoane" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali. Impresarul l-a făcut pe decarul campioanei ca fiind “sifonul” patronului roş-albalştrilor, dată fiind prietenia dintre cei doi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Latifundiarul din Pipera nu s-a putut abţine şi a venit cu replica. Acesta a subliniat că nu are nevoie de “sifoane” lângă el, iar clubul său este unul profesionist, cu angajaţi care se ocupă de fiecare problemă, dându-l exemplu pe Mihai Stoica.

Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali

Gigi Becali a mai dezvăluit că l-a încurajat pe Florin Tănase să-i răspundă lui Giovanni Becali, pentru ca vărul lui să se înveţe minte. Patronul roş-albaştrilor nu înţelege de ce impresarul s-a legat de unul dintre jucătorii de la FCSB, şi mai ales de “prietenul” Tănase.

“Am auzit că Giovanni a zis…eu cuvântul ‘sifon’ nu-l pronunţ, e prea urât. Gigi Becali, eu, ca să înţeleagă Giovanni, Napoleon a spus că iubeşte trădarea, iubesc trădătorii. Eu urăsc trădătorul, urăsc şi trădarea. Pleacă, n-o vreau! N-am nevoie nici de trădare, Napoleon a zis c-o iubeşte, dar eu nici măcar trădarea n-o primesc. Cu mine nu vei avea nicio prietenie, Tănase e băiat de mare caracter. Dacă era sifon, nu era prieten cu mine.

E jignire pentru club, am eu nevoie de sifon? E club administrat, am eu nevoie…joacă clubul în Europa, ia campionate. La mine nu există ‘sifon’, la mine există fotbal jucat pe teren. La mine poţi să faci ce vrei tu, eşti bun pe teren, e treaba ta ce faci tu, eu vreau pe teren. E jignire şi pentru mine, eu accept sifonăreli? Dacă mi-ai zis o bârfă, a doua oară nu te mai întâlneşti cu mine. Mie mi-a spus Tănase că l-a făcut ‘sifon’. ‘Bă, eu îi răspund’. Dacă nu-i răspunzi, nu eşti bărbat. Dacă te-a făcut sifon, pune-l la punct, să se înveţe minte. Când îl ataci pe unul, să te aştepţi să răspundă. Dacă nu răspunzi eşti idiot, aşa i-am zis. Eu ţin cu Tănase, cu dreptatea.