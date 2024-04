Gigi Becali, replică imediată după atacurile lui Dan Şucu: "Cum să câştige dacă nu a ajuns la poarta noastră?" - Antena Sport

Totodată, la golul marcat de Alex Băluță, mingea părea să fi ieșit din suprafața de joc, la centrarea lui Darius Olaru. Cristi Săpunaru a spus că a fost lângă acea fază și că a văzut mingea în afara terenului.

„Nu voi comenta arbitrajul, nu e stilul meu. Totuși, la golul lui Băluță am văzut că mingea e afară, dar VAR-ul în România lasă de dorit, e penibil! mai bine jucăm fără VAR.

E penibil, penibil penibil! Nici nu avem suficiente camere! Mă rog, nu mai vreau să spun nimic despre arbitraj. Astăzi, după mult timp, am fost o echipă. Am fost mai agresivi, mai răi în teren. Am avut și ocazii în repriza secundă.