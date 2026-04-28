Gigi Becali s-a întâlnit cu Marius Şumudică. Patronul FCSB-ului l-a oprit în trafic pe antrenor: “O singură chestie mi-a zis”

Gigi Becali s-a întâlnit cu Marius Şumudică. Patronul FCSB-ului l-a oprit în trafic pe fostul antrenor de la Rapid, cu care a discutat ulterior aproximativ jumătate de oră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică a trecut prin faţa bisericii pe care o construieşte Gigi Becali în Pipera. Patronul FCSB-ului era prezent în acel loc, fiind însoţit de fostul arbitru, Alexandru Tudor.

Gigi Becali s-a întâlnit cu Marius Şumudică

În momentul în care l-a văzut pe Marius Şumudică, Gigi Becali i-a făcut acestuia semn să tragă pe dreapta şi să coboare din maşină pentru a discuta.

Antrenorul a dezvăluit că nu a discutat nimic legat de fotbal cu patronul campioanei, chiar dacă acesta nu are antrenor la FCSB. Recent, Becali s-a declarat dispus să-l aducă la echipa sa pe Şumudică, însă fanii nu ar fi de acord.

“Într-adevăr, m-am întâlnit cu Gigi Becali. Treceam cu mașina prin fața bisericii pe care o construiește în Pipera și am încetinit ca să-mi fac o cruce, așa cum fac mereu când trec prin fața unei biserici. În acel moment, tocami ieșeau din biserica Gigi Becali și Alexandru Tudor și când m-a văzut, mi-a făcut semn să trag pe dreapta.