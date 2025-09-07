Gigi Becali s-a reorientat, după ce l-a ratat pe Mario Tudose. Fundașul din Liga 1 care e la un pas să ajungă la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali s-a reorientat, după transferul ratat al lui Mario Tudose. Patronul de la FCSB a revenit la o țintă mai veche, anume Leo Bolgado, fundașul central al celor de la CFR Cluj.
Becali insistă pentru aducerea unui stopper, pe ultima sută de metri. Perioada de mercato din Liga 1 se va încheia luni.
Gigi Becali s-a reorientat, după ce l-a ratat pe Mario Tudose: îl vrea pe Leo Bolgado
Conform gsp.ro, Gigi Becali a schimbat ținta și a reluat negocierile cu cei de la CFR Cluj pentru transferul lui Leo Bolgado. Mutarea are șanse să se realizeze încă de duminică seară, înainte ca perioada de transferuri să se încheie.
În urmă cu câteva zile, au apărut informații legate de suma de transfer cerută de Neluțu Varga pentru Leo Bolgado. Gigi Becali trebuie să achite minim 700.000 de euro pentru a obține semnătura fundașului brazilian. Totodată, patronul de la CFR Cluj vrea ca banii să i se vireze într-o singură tranșă.
CFR Cluj este aproape să se despartă și de Matei Ilie, un alt fundaș central, care este dorit de Dinamo. „Câinii” sunt gata să achite suma de 700.000 de euro în schimbul internaționalului român.
Clujenii ar urma astfel să-i facă loc în echipă lui Kurt Zouma, fostul câștigător de Liga Campionilor, care a semnat cu formația din Gruia în această săptămână.
Leo Bolgado a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, atunci când formaţia din Gruia a plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Leixoes. Fundaşul central brazilian a mai jucat la echipe precum Casa Pia şi Alverca, dar şi la Coimbra, în ţara sa natală, Brazilia.
