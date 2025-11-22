Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Surpriza pregătită în FCSB – Petrolul - Antena Sport

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după meciul pierdut etapa trecută la Sibiu, cu Hermannstadt. Patronul FCSB-ului anunța înaintea pauzei internaționale că nu va mai juca cu mijlocași la închidere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României o întâlnește pe Petrolul Ploiești sâmbătă seară, pe Arena Națională, iar echipa roș-albastră va începe partida cu mai mulți jucători ofensivi.

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Surpriza pregătită în FCSB – Petrolul

Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma și Baba Alhassan se află pe banca de rezerve la meciul cu FCSB, urmând ca mijlocul în partida cu lupii galbeni să fie asigurat de Darius Olaru și Juri Cisotti.

Pe lângă aceștia, în atac se vor afla David Miculescu, Florin Tănase, Octavian Popescu și Alexandru Stoian. În ceea ce îl privește pe Stoian, FCSB este obligată să îl folosească din primul minut, pentru a îndeplini regula U21, în condițiile în care Ionuț Cercel s-a accidentat la echipa națională U20.

În ceea ce privește apărarea, FCSB se va baza pe Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana și Risto Radunovic. Pentru meciul cu Petrolul, Ștefan Târnovanu va reveni între buturi, după ce la Sibiu a apărat Zima.