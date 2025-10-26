Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off după FCSB - UTA: "Crezi că Dinamo nu poate să scape de acolo?" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off după FCSB – UTA: “Crezi că Dinamo nu poate să scape de acolo?”

Andrei Nicolae Publicat: 26 octombrie 2025, 22:50

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Sport Pictures

Gigi Becali a avut o intervenție TV după victoria răsunătoare a FCSB-ului contra celor de la UTA Arad, scor 4-0. Patronul campioanei en-titre a vorbit și despre calculele pentru play-off, unde roș-albaștrii își doresc să ajungă după startul de sezon extrem de modest.

Finanțatorul din Pipera crede că nici măcar Dinamo nu este sigură de un loc între primele șase formații ale campionatului, doar Rapid și Universitatea Craiova fiind sigure în această privință. Becali s-a arătat convins că în zece etape, echipa sa se va afla pe podium.

Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off

Nu mai am emoții de play-off, avem 16 puncte, sunt 3 puncte diferență. Se vede și Bîrligea, se vede și Tănase, se vede și Olaru. Jucătorii de bază revin, revine și Dawa. Revin jucătorii.

În zece etape o să fim pe podium. Crezi că Dinamo nu poate să scape de acolo? Botoșani nu poate să scape? Rapid și Craiova nu cred. Dar Botoșani când o lua niște bătăi, direct șampanie se face“, a spus Becali, potrivit primasport.ro.

După meciul de pe Arena Națională, FCSB a urcat pe locul 10 în clasament și e la doar trei puncte de play-off. Ultima poziție care asigură accesul între primele șase e ocupată de Oțelul Galați.

1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 3 FCSB – UTA 4-0. Campioana României se apropie la doar trei puncte de zona de play-off 4 Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare 5 „Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită 6 Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”
