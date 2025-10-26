Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off după FCSB - UTA: "Crezi că Dinamo nu poate să scape de acolo?" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o intervenție TV după victoria răsunătoare a FCSB-ului contra celor de la UTA Arad, scor 4-0. Patronul campioanei en-titre a vorbit și despre calculele pentru play-off, unde roș-albaștrii își doresc să ajungă după startul de sezon extrem de modest.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finanțatorul din Pipera crede că nici măcar Dinamo nu este sigură de un loc între primele șase formații ale campionatului, doar Rapid și Universitatea Craiova fiind sigure în această privință. Becali s-a arătat convins că în zece etape, echipa sa se va afla pe podium.

Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off

“Nu mai am emoții de play-off, avem 16 puncte, sunt 3 puncte diferență. Se vede și Bîrligea, se vede și Tănase, se vede și Olaru. Jucătorii de bază revin, revine și Dawa. Revin jucătorii.

În zece etape o să fim pe podium. Crezi că Dinamo nu poate să scape de acolo? Botoșani nu poate să scape? Rapid și Craiova nu cred. Dar Botoșani când o lua niște bătăi, direct șampanie se face“, a spus Becali, potrivit primasport.ro.

După meciul de pe Arena Națională, FCSB a urcat pe locul 10 în clasament și e la doar trei puncte de play-off. Ultima poziție care asigură accesul între primele șase e ocupată de Oțelul Galați.