Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri pentru iarnă. Patronul a anunțat cine iese din schemă de la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care vrea să le facă la FCSB în fereastra de mercato de iarnă. Patronul campioanei en-titre a anunțat cele două poziții pe care va mai căuta jucători, dar și fotbaliștii pe care nu se va mai baza atât de des.

În cadrul aceleiași intervenții, finanțatorul a anunțat și schimbările pe care le va face în primul 11 pentru duelul cu Go Ahead Eagles, la debutul în grupa Europa League.

Gigi Becali: “La iarnă, neapărat..”

Latifundiarul din Pipera a spus că își mai dorește un mijlocaș central, dar și un fundaș central. Becali a încercat să rezolve problema stoperului încă din această vară, când a vrut să îl ia pe Mario Tudose de la FC Argeș, însă mutarea a picat în cele din urmă.

În plus, patronul a spus că Vlad Chiricheș va ieși din schemă, iar Mihai Popescu va mai evolua doar în competiția europeană în care este angrenată echipa lui Elias Charalambous.

“La iarnă, neapărat fundaș central și mijlocaș central. Chiricheș, îți dai seama că nu mai…Popescu n-o să mai joace, o să joace în Europa“, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.