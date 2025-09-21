Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri pentru iarnă. Patronul a anunțat cine iese din schemă de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri pentru iarnă. Patronul a anunțat cine iese din schemă de la FCSB

Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri pentru iarnă. Patronul a anunțat cine iese din schemă de la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 14:49

Comentarii
Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri pentru iarnă. Patronul a anunțat cine iese din schemă de la FCSB

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care vrea să le facă la FCSB în fereastra de mercato de iarnă. Patronul campioanei en-titre a anunțat cele două poziții pe care va mai căuta jucători, dar și fotbaliștii pe care nu se va mai baza atât de des.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cadrul aceleiași intervenții, finanțatorul a anunțat și schimbările pe care le va face în primul 11 pentru duelul cu Go Ahead Eagles, la debutul în grupa Europa League.

Gigi Becali: “La iarnă, neapărat..”

Latifundiarul din Pipera a spus că își mai dorește un mijlocaș central, dar și un fundaș central. Becali a încercat să rezolve problema stoperului încă din această vară, când a vrut să îl ia pe Mario Tudose de la FC Argeș, însă mutarea a picat în cele din urmă.

În plus, patronul a spus că Vlad Chiricheș va ieși din schemă, iar Mihai Popescu va mai evolua doar în competiția europeană în care este angrenată echipa lui Elias Charalambous.

La iarnă, neapărat fundaș central și mijlocaș central. Chiricheș, îți dai seama că nu mai…Popescu n-o să mai joace, o să joace în Europa“, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB se află pe locul 13 în campionat, cu șapte puncte după 10 etape, o situație pe care a abordat-o de asemenea conducătorul roș-albaștrilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Observator
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!”
Fanatik.ro
Povestea omului care a avut grijă de Cristian Chivu. Dezvăluiri despre debutul antrenorului lui Inter în fotbalul mare: ”Era disperat!”
16:46
LIVE SCOREPSV – Ajax 1-1. Dennis Man, pe bancă. Ianis Hagi, titular în Bașakșehir – Alanyaspor
16:41
VIDEOVirgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda – Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă
16:39
Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo”
16:18
Atenție, FCSB! Go Ahead Eagles, la turație maximă înaintea meciului din Europa League
15:59
VIDEOMax Verstappen, prima reacție după triumful din Azerbaidjan. Capitolul la care l-a egalat pe Lewis Hamilton
15:55
Derby-ul dintre Olympique Marseille și PSG, anulat! Motivul deciziei + ziua în care s-ar putea juca
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca